Американское правительство попросило суд отколить иск Huawei

Ходатайство было подано в суд Восточного округа штата Техас

Фото: REUTERS/Dado Ruvic.

Правительство Соединенных Штатов Америки попросило американский суд отклонить иск китайской компании Huawei, в котором требовалось признать неправомочными действия властей США в отношении этой корпорации. Об этом сообщило Reuters.

По его данным, ходатайство было подано в среду в суд Восточного округа штата Техас, куда в марте Huawei направила соответствующий иск на рассмотрение. В Техасе расположено головное представительство китайской компании на территории США.

Рейтер в марте сообщало, что Huawei предъявила США иск за неправомочное принятие закона, запрещающего федеральным органам власти сотрудничать с частными предприятиями, использующими оборудование этой китайской компании.

Напомним, Трамп пресс-конференции по итогам саммита стран "большой двадцатки" в Осаке в субботу заявил, что США прекращают технологическую блокаду китайского телекоммуникационного концерна Huawei.

Напомним, Дональд Трамп 15 мая подписал распоряжение, объявляющее чрезвычайную ситуацию в США и запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, которые представляют угрозу нацбезопасности страны. В черный список компаний попала Huawei, которую до этого неоднократно обвиняли в сборе персональных данных пользователей и передаче их властям Китая.

Китайская компания Huawei из-за санкций США отложила на неопределенный срок запуск новой модели ноутбука MateBook, которую должны были представить без даты старта продаж.

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