Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Американское правительство попросило суд отколить иск Huawei

5 июля, 01:56

Ходатайство было подано в суд Восточного округа штата Техас

Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Фото: REUTERS/Dado Ruvic.

Правительство Соединенных Штатов Америки попросило американский суд отклонить иск китайской компании Huawei, в котором требовалось признать неправомочными действия властей США в отношении этой корпорации. Об этом сообщило Reuters.

По его данным, ходатайство было подано в среду в суд Восточного округа штата Техас, куда в марте Huawei направила соответствующий иск на рассмотрение. В Техасе расположено головное представительство китайской компании на территории США.

Рейтер в марте сообщало, что Huawei предъявила США иск за неправомочное принятие закона, запрещающего федеральным органам власти сотрудничать с частными предприятиями, использующими оборудование этой китайской компании.

Напомним, Трамп пресс-конференции по итогам саммита стран "большой двадцатки" в Осаке в субботу заявил, что США прекращают технологическую блокаду китайского телекоммуникационного концерна Huawei.

Напомним, Дональд Трамп 15 мая подписал распоряжение, объявляющее чрезвычайную ситуацию в США и запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, которые представляют угрозу нацбезопасности страны. В черный список компаний попала Huawei, которую до этого неоднократно обвиняли в сборе персональных данных пользователей и передаче их властям Китая.

Китайская компания Huawei из-за санкций США отложила на неопределенный срок запуск новой модели ноутбука MateBook, которую должны были представить без даты старта продаж.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, суд, иск, Трамп, Huawei

Вы сейчас просматриваете новость " Американское правительство попросило суд отколить иск Huawei". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Удар со спины: проблемы у Huawei увеличили продажи iPhone

1 июля, 08:35

Сокращения продаж смартфонов Huawei на фоне торговой войны Китая с США сыграло Apple на руку

В Белом доме объяснили заявление Трампа о прекращении технологической блокады Huawei

1 июля, 00:45

Решение американского лидера не является безоговорочной амнистией

Трамп снимает санкции с Huawei

29 июня, 22:13

США возобновят поставки американских технологических продуктов второму по величине в мире производителю смартфонов

Магия Карпат через камеру смартфона: Insta-тур от Цитрус и Huawei

27 июня, 14:59

Пятеро победителей фотоконкурса от Цитруса и Huawei побывали в "Insta-тур Huawei P30 Pro" в Карпатах

Вопреки запретам: Huawei обновит Android на 20 смартфонах

26 июня, 13:36

Оболочка EMUI 9.1 на основе Android появится на смартфонах Huawei к концу лета

Мода из Поднебесной: ТОП-5 лучших китайских смартфонов

23 июня, 08:35

Путеводитель по самым лучшим китайским телефонам 2019 года по мнению экспертов из Techadvisor

Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда

Ученые перепуганы приближающейся катастрофой

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году

Петиция об отставке Зеленского: реакция Администрации президента

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

Ядовитые змеи в Днепре: где водятся и как распознать опасную

"Почему я должна уйти? Никто не укажет мне, что делать"

К одному из освобожденных из плена "ДНР" ворвались сотрудники СБУ

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Вчера, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

3 июля, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

3 июля, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

2 июля, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

"Грозит каждому": Супрун рассказала, как уберечься от инсульта

И.Билык впервые прокомментировала предложение руки и сердца

В США случайно нашли кадры высадки на Луну в 1969-м: видео
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь