Аналитик объяснил ошибку ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения должна была раньше обратить внимание на ситуацию с коронавирусом и координировать борьбу с его распространением. Об этом заявил американский аналитик по глобальным делам Майкл Боцюркив, сообщает "Голос Америки".
"ВОЗ вначале медленно отвечала. Они должны были гораздо раньше объявить чрезвычайное положение в области здравоохранения, что помогло бы увеличить приоритетность этой проблемы, открыть финансирование, лучшие условия для координации", – сказал эксперт.
Он отметил, что ВОЗ сейчас не является координатором, которым она должна быть.
"Они несколько утратили свой моральный авторитет, и это плохо для мира", – подчеркнул эксперт.
Аналитик считает, что для борьбы с пандемией нужно действовать агрессивно и быстро. Эффективность таких методов, по его словам, показал опыт азиатских стран.
"На примере Сингапура, Гонконга и Китая очевидно, что быстрые и агрессивные методы – единственный путь остановить быструю передачу коронавируса. В Сингапуре количество случаев более 200, в Гонконге – до 200. В этих обществах во время кризиса люди имеют тенденцию доверять своим правительствам. Также после предыдущих двух случаев эпидемии там ввели дополнительные санитарные мероприятия, и там очень хорошая система здравоохранения", – отметил Боцюркив.
Также важным фактором было то, что во всех этих странах проводили масштабное тестирование на инфекцию и проверяли все контакты инфицированных.
Напомним, ранее в ВОЗ рассказали, как снизить риск инфицирования коронавирусом COVID‑19.
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