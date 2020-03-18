Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,06
29,73

Аналитик объяснил ошибку ВОЗ в борьбе с коронавирусом

18 марта, 07:48

Тина Наринецкая

Остановить распространение COVID‑19, по словам эксперта, могут только агрессивные методы

Всемирная организация здравоохранения должна была раньше обратить внимание на ситуацию с коронавирусом и координировать борьбу с его распространением. Об этом заявил американский аналитик по глобальным делам Майкл Боцюркив, сообщает "Голос Америки".

"ВОЗ вначале медленно отвечала. Они должны были гораздо раньше объявить чрезвычайное положение в области здравоохранения, что помогло бы увеличить приоритетность этой проблемы, открыть финансирование, лучшие условия для координации", – сказал эксперт.

Он отметил, что ВОЗ сейчас не является координатором, которым она должна быть.

Реклама

"Они несколько утратили свой моральный авторитет, и это плохо для мира", – подчеркнул эксперт.

Аналитик считает, что для борьбы с пандемией нужно действовать агрессивно и быстро. Эффективность таких методов, по его словам, показал опыт азиатских стран.

В тренде
Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фото

"На примере Сингапура, Гонконга и Китая очевидно, что быстрые и агрессивные методы – единственный путь остановить быструю передачу коронавируса. В Сингапуре количество случаев более 200, в Гонконге – до 200. В этих обществах во время кризиса люди имеют тенденцию доверять своим правительствам. Также после предыдущих двух случаев эпидемии там ввели дополнительные санитарные мероприятия, и там очень хорошая система здравоохранения", – отметил Боцюркив.

Также важным фактором было то, что во всех этих странах проводили масштабное тестирование на инфекцию и проверяли все контакты инфицированных.

Напомним, ранее в ВОЗ рассказали, как снизить риск инфицирования коронавирусом COVID‑19.

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по планете. Как мир противостоит COVID‑19 – читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эксперты ошибка ВОЗ инфекция коронавирус распространение аналитика

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробностиДругие страны
"Отношение к Украине неоднозначное": что будет, если Трамп снова победит в СШАПолитика
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – Путин
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – ПутинРоссия
Цены на нефть рухнули: неожиданная реакция Трампа
Цены на нефть рухнули: неожиданная реакция ТрампаЭкономика
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемии
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемииДругие страны
Путин пригласил Трампа в Москву на парад 9 мая: что ответил президент США
Путин пригласил Трампа в Москву на парад 9 мая: что ответил президент СШАРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...