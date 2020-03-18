Аналитик объяснил ошибку ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Остановить распространение COVID‑19, по словам эксперта, могут только агрессивные методы

Всемирная организация здравоохранения должна была раньше обратить внимание на ситуацию с коронавирусом и координировать борьбу с его распространением. Об этом заявил американский аналитик по глобальным делам Майкл Боцюркив, сообщает "Голос Америки".

"ВОЗ вначале медленно отвечала. Они должны были гораздо раньше объявить чрезвычайное положение в области здравоохранения, что помогло бы увеличить приоритетность этой проблемы, открыть финансирование, лучшие условия для координации", – сказал эксперт.

Он отметил, что ВОЗ сейчас не является координатором, которым она должна быть.

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"Они несколько утратили свой моральный авторитет, и это плохо для мира", – подчеркнул эксперт.

Аналитик считает, что для борьбы с пандемией нужно действовать агрессивно и быстро. Эффективность таких методов, по его словам, показал опыт азиатских стран.

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"На примере Сингапура, Гонконга и Китая очевидно, что быстрые и агрессивные методы – единственный путь остановить быструю передачу коронавируса. В Сингапуре количество случаев более 200, в Гонконге – до 200. В этих обществах во время кризиса люди имеют тенденцию доверять своим правительствам. Также после предыдущих двух случаев эпидемии там ввели дополнительные санитарные мероприятия, и там очень хорошая система здравоохранения", – отметил Боцюркив.

Также важным фактором было то, что во всех этих странах проводили масштабное тестирование на инфекцию и проверяли все контакты инфицированных.

Напомним, ранее в ВОЗ рассказали, как снизить риск инфицирования коронавирусом COVID‑19.

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