Apple может создать автомобиль с автоматической системой управления

Сегодня, 05:40

Новый проект может быть осуществлен к 2025 году

Фото: Getty
Фото: Getty

Компания Apple может создать автомобиль с автоматической системой управления уже к 2023-2025 году. Об этом, со ссылкой на информацию брифинга, проведенного для инвесторов компании одним из аналитиков, сообщила телекомпания Sky News.

По словам аналитика, автомобиль с самоуправлением будет представлен как "новый выдающийся проект". Примечательно, что сообщения о том, что Apple может создать такой автомобиль, появлялись и ранее, однако компания никогда официально не объявляла о проекте.

Ранее мы писали о том, что корпорация Apple собирается осенью выпустить бюджетную модель MacBookНовая модель MacBook будет представлена вместе со смартфонами iPhone на ежегодной сентябрьской презентации, а в продажу модель поступит в октябре.

Также ранее сообщалось, что iPhone X не смог войти в ТОП-3 лучших смартфонов 2017 года. Сравнительно низкий рейтинг флагмана Apple связан с проблемами камеры TrueDepth, а также "невероятно высокой ценой". 

Кроме того, у Apple возникли проблемы со старыми моделями iPhone, пользователи которых заметили, что после замены аккумулятора старые устройства начинают работать быстрее. После этого Apple признала, что намеренно понижает тактовую частоту процессоров, объяснив это природой литий-ионных аккумуляторов. После этого владельцы гаджетов начали подавать иски к Apple. Например, американка Виолетта Майлян потребовала от Apple почти 1 трлн долларов компенсации.



 
Apple, выпуск, автомобиль, разработка, сроки
Источник:

ТАСС

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