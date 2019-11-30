Apple сделала заявление по поводу "российского" Крыма на картах

Фото: REUTERS/Carlos Jasso

Компания Apple в приложении "Погода" начала обозначать аннексированный Крым российской территорией. В связи с инцидентом американская компания проведет аудит политики обозначения спорных территорий. Об этом рассказала пресс-секретарь корпорации Труди Мюллер, пишет U.S.News.

Пресс-секретарь отметила, что результаты проверки могут изменить политику Apple,

"Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и других стран перед тем, как принять решение о обозначения территорий Maps и вносим изменения, если этого требует закон," – добавила Мюллер.

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Также она пояснила, что сотрудники компании уже работают над подробным изучением вопроса о будущем обозначении спорных границ во многих приложениях. В зависимости от результатов анализа Apple начнет вносить изменения.

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Напомним, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко напомнил американской корпорации Apple, что оккупированный Россией полуостров является украинской территорией.

Также на инцидент отреагировали в Литве. Страна разделяет позицию властей Украины.

А вот этим летом оказалось, что карты без аннексированного полуострова продавались для детей – в сети гипермаркетов METRO нашли школьные дневники с "российским Крымом".

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