Apple сделала заявление по поводу "российского" Крыма на картах

Компания Apple в приложении "Погода" начала обозначать аннексированный Крым российской территорией. В связи с инцидентом американская компания проведет аудит политики обозначения спорных территорий. Об этом рассказала пресс-секретарь корпорации Труди Мюллер, пишет U.S.News.
Пресс-секретарь отметила, что результаты проверки могут изменить политику Apple,
"Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и других стран перед тем, как принять решение о обозначения территорий Maps и вносим изменения, если этого требует закон," – добавила Мюллер.
Также она пояснила, что сотрудники компании уже работают над подробным изучением вопроса о будущем обозначении спорных границ во многих приложениях. В зависимости от результатов анализа Apple начнет вносить изменения.
Напомним, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко напомнил американской корпорации Apple, что оккупированный Россией полуостров является украинской территорией.
Также на инцидент отреагировали в Литве. Страна разделяет позицию властей Украины.
А вот этим летом оказалось, что карты без аннексированного полуострова продавались для детей – в сети гипермаркетов METRO нашли школьные дневники с "российским Крымом".
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