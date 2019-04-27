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Apple провела переговоры о покупке производства деталей для 5G-связи у Intel — СМИ

27 апреля, 00:41

Переговоры начались летом прошлого года и продолжались несколько месяцев

Фото: Pixabay

Американская корпорация Apple провела конфиденциальные переговоры с компанией Intel по вопросу приобретения производства чипов, предназначенных для связи 5G. Сумма потенциальной сделки может составить "несколько миллиардов долларов". Об этом информировала газета The Wall Street Journal.

По ее данным, переговоры начались летом прошлого года и продолжались несколько месяцев. Они были приостановлены совсем недавно, когда Apple и поставщик процессоров Qualcomm договорились прекратить судебное разбирательство, касающееся обвинений в нарушении компанией из Купертино (штат Калифорния) авторских прав на три патента.

Согласно публикации, Intel изучает возможность продать свое производство чипов для связи пятого поколения. Apple является не единственным претендентом на покупку этого бизнеса. Intel обратилась в банк Goldman Sachs, чтобы он помог упорядочить процесс отбора и анализа наиболее выгодных предложений. Данный процесс находится еще на очень ранней стадии, пояснила газета.

Китайская компания Huawei готова поставить Apple чипы собственной разработки Balong 5000 для связи 5G. Согласно ранее озвученным планам, компания планировала выпустить первую продукцию с поддержкой сетей 5G уже в 2020 году. Корпорация Intel должна была разработать для Apple собственный подобный чипсет, однако в СМИ появилась информация, что она не укладывается в ранее обозначенные сроки.

24 января этого года Huawei представила чипсет Balong 5000. Он поддерживает форматы связи 3G, 4G и 5G, что, как указали разработчики, является важной характеристикой во время перехода к сетям пятого поколения. По заявлению Huawei, чипсет способен поддерживать скорость интернет-соединения до 3,2 гигабита в секунду.

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Тег переговоры, Apple, INTEL, Huawei

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Источник:

ТАСС

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