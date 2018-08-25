Apple взяла на работу десятки бывших сотрудников Tesla

Сегодня, 00:26

Среди причин перехода из одной компании в другую фигурируют, в том числе, более привлекательная продукция и конкурентная заработная плата

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Корпорация Apple наняла с конца 2017 года десятки бывших сотрудников компании по производству электромобилей Tesla, принадлежащей предпринимателю Илону Маску. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNBC со ссылкой на работников Tesla и данные из деловой социальной сети LinkedIn, информирует УНН.

По информации телеканала, в 2018 году Apple приняла на работу по меньшей мере 46 экс-сотрудников компании Маска. Среди них — инженеры-технологи, специалисты по безопасности и программному обеспечению, а также эксперты по организации поставок. Отмечается, что эти специалисты нужны Apple не только для реализации ее проекта самоуправляемого автомобиля Titan, но и для разработки программного обеспечения, дисплеев, оптики и аккумуляторов для другой ее продукции.

Среди причин перехода из одной компании в другую фигурируют, в том числе, более привлекательная продукция и конкурентная заработная плата. В частности отмечается, что технические специалисты и инженеры по программному обеспечению получают в Apple в 1,5 раза больше, чем в Tesla.

"Мы желаем им (бывшим сотрудникам) всего хорошего, — приводит CNBC слова представителя компании Илона Маска. — Работать в Tesla непросто. У нас в 100 раз меньше денег, чем у Apple, поэтому, конечно, они могут позволить себе платить (сотрудникам) больше".

При этом в Tesla отрицают информацию о том, что в 2018 году в Apple перешло больше сотрудников, чем в предыдущие годы.

Ранее мы писали, что из Tesla уволят почти каждого десятого работника.

Напомним, Tesla столкнулась с трудностями в обеспечении заявленных объемов производства Model 3, жизненно важной для долгосрочной прибыльности предприятия. По итогам первого финансового квартала 2018 года Tesla показала рекордный убыток.
Apple, специалисты, Tesla

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