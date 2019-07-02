Армию США посадят на диету
Американские военные располнели и вынуждены отказаться от пива и буррито
Довольно скоро американские военные, которые готовятся покинуть территорию Сирии, могут столкнуться с изменением рациона – Пентагон хочет посадить Вооруженные силы США на кетогенную (низкоуглеводную) диету.
Как пишет Military Times с ссылкой на Министерство обороны США, такое решение было принято из-за ожирения части служащих. В первую очередь на диету хотят посадить "морских котиков".
В рамках диеты солдатам придется больше употреблять низкокалорийных коктейлей и салатов с авокадо, а также отказаться от пива и буррито. Хотя как следить за рационом военнослужащих в нерабочее время, остается непонятным.
Другой недостаток таких перемен – в том, что под это придется подстраивать и полностью менять набор продуктов в столовых.
Напомним, что, кроме Сирии, военнослужащие США в Афганистане также вернутся на родину. Как сообщил американский президент Дональд Трамп, он отзовет солдат, если в этой стране будут достигнуты договоренности о мире.
Кроме того, ранее мы писали об опросе Military Times, который показал, что около половины американских военнослужащих полагают, что их страна в 2019 году будет втянута в новую большую войну.
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