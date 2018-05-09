Армяне в США попросили у Госдепа "немедленно" дать 140 млн на реформы Пашиняна

Армянским национальным комитетом Америки опубликован призыв к Госдепартаменту США о предоставлении финансовой помощь в размере 140 млн долларов для проведения реформ новым правительством Армении и новым премьером страны Николом Пашиняном. Письмо председателя АНКА Раффи Хампаряна направленно главе Госдепа США Майку Помпео. Текст письма опубликован на официальном сайте организации.

"Мы призываем вас немедленно рассмотреть выделение нового гранта по линии корпорации "Вызовы тысячелетия" (создана в 2004 году в рамках программы Госдепартамента США для развития экономики беднейших стран мира – ред). Такое решение расширит возможности нашего экономического партнерства и в более широком смысле будет содействовать укреплению устойчивых уз дружбы, которые давно связывают американский и армянский народы", – подчеркивается в документе.

Отмечается, что американская финансовая помощь должна быть направлена на поддержку реформ, о которых говорил избранный премьером Армении лидер оппозиционных сил Никол Пашинян – в частности, на реализацию программ в области науки, искусства, образования и информационных технологий.

Ранее, в частности в период с 2006 по 2011 гг, по линии корпорации Армении уже была предоставлена финансовая помощь в размере более 200 млн долларов.

Напомним, 8 мая парламент Армении избрал лидера оппозиции Николу Пашиняна главой правительства республики. За оппозиционного лидера проголосовали 59 депутатов, против были 42. В своем выступлении перед парламентариями Пашинян пообещал, что новое правительство под его руководством начнет в стране масштабные политические и экономические реформы.

А в среду, 9 мая, стало известно, что встреча новоизбранного премьера Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина состоится очень скоро. И пройдет она на саммите ЕАЭС в Сочи.