Астронавтку, которая год пробыла в космосе, встретила ее собака: трогательное видео

Кристина Кох наконец вернулась домой после приземления с орбитальной станции МКС

Кристина Кох. Фото: NASA

Американка Кристина Кох, которая на прошлой неделе вернулась на Землю, проведя почти год на Международной космической станции, опубликовала видео своего прибытия домой.

На ролике, который астронавтка NASA выложила на своей странице в Twitter, женщину после долгой разлуки встречает ее домашний питомец – собака.

"Не уверена, кто из нас был взволнован больше. Рада, что она помнит меня спустя год!" – подписала Кох трогательное видео.

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Пса зовут Элбиди, или LBD, что является сокращением от Little Brown Dog, что переводится как "мелкая коричневая собака".

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Напомним, что хозяйка Элбиди является мировой рекордсменкой среди женщин по пребыванию в космосе: она пробыла на МКС 328 дней, что на 39 дней дольше обладательницы предыдущего рекорда – ее соотечественницы Пегги Уитсон.

6 февраля ее, россиянина Александра Скворцова и итальянца Луку Пармитано эвакуировали с орбитальной станции на аппарате "Союз МС-13", который благополучно приземлился в степях Казахстана.

Стоит отметить, что в прошлом году Кох и другая американская астронавтка Энн Макклейн должны были стать первыми в истории женщинами, которые вышли в открытый космос одновременно. Но позже в NASA признали, что не успеют подготовить два "женских" скафандра, и отложили эту задумку.

А в октябре Кристина Кох совершили парный выход в открытый космос с американским астронавтом Эндрю Морганом.

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