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Атака коронавируса: Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США

14 марта, 02:26

Елена Кузьмич

Объявление режима ЧС в США позволит направить на борьбу с коронавирусом до 50 млрд долларов из фонда помощи при бедствиях

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса.

"Я официально объявляю о введении режима чрезвычайной ситуации", – сказал Трамп.

Он пояснил, что объявление режима ЧС в США позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях США направить на борьбу с коронавирусом до 50 млрд долларов из фонда помощи при бедствиях.

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Власти США предпримут дополнительные действия, чтобы повысить возможность проводить медицинские проверки на предмет заражения коронавирусом.

"Мы существенно увеличим нашу возможность проводить тесты", – сказал Трамп.

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По его словам, цель заключается в том, чтобы все, кто должен пройти этот тест, могли сделать это быстро и безопасно.

Также он отметил, что данные, озвученные ранее ВОЗ, подтвердили правильность решения США приостановить допуск на свою территорию граждан европейских стран.

"Это позволит нам спасти огромное число жизней", – отметил президент США.

Ранее сообщалось, что Трамп собирается пройти тест на коронавирус. Президент США подчеркнул, что это решение не связано с тем, что он контактировал с бразильским чиновником с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США коронавирус Дональд Трамп чрезвичайная ситуация

Источник: Интерфакс

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