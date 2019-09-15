Атака на саудовские нефтяные объекты: США готовы задействовать свои резервы

Соединенные Штаты могут задействовать свои ресурсы, чтобы стабилизировать ситуацию с поставкой

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Министерство энергетики США готово задействовать свои нефтяные резервы в случае необходимости после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом заявила старший советник президента США Келлиэнн Конуэй, передает телеканал Fox News.

"Наше Министерство энергетики готово в случае необходимости прибегнуть к стратегическим резервам, запасам нефти, чтобы стабилизировать ситуацию с глобальными поставками нефти", — сказала она.

Конуэй также подчеркнула: Белый дом придерживается озвученной ранее госсекретарем США Майклом Помпео точки зрения о том, что американские власти считают Иран причастным к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По словам помощника американского лидера, в Вашингтоне намерены и далее следовать политике "максимального давления" в отношении Тегерана.

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В свою очередь МИД Ирана назвал беспочвенными обвинения со стороны госсекретаря США Майкла Помпео в причастности Тегерана к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Кроме этого, американский сенатор Линдси Грэм считает, что США следует подготовиться к ударам по нефтяной инфраструктуре Ирана, в случае если он не прекратит провокационную деятельность и будет наращивать обогащение урана.

13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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