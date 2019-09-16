Атака на саудовские нефтяные объекты: США в боевой готовности

По словам Трампа, Соединенные штаты знают, кто стоит за этим нападением

/ Фото: AFP

Из-за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии Соединенные Штаты находятся "в боевой готовности". Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Добыча нефти в Саудовской Аравии подвергся нападению. Есть основания полагать, что мы знаем виновного, находимся в боевой готовности в зависимости от проверки, но ждем от Королевства информации о том, кто, по их мнению, совершил атаку, и на каких условиях мы будем действовать! ", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее йеменские мятежники-хуситы взяли на себя ответственность за атаку на НПЗ и нефтяное месторождение в Саудовской Аравии. Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на самом деле за этой операцией стоит Тегеран.

В свою очередь, МИД Ирана назвал беспочвенными обвинения со стороны госсекретаря США Майкла Помпео в причастности Тегерана к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

Кроме этого, американский сенатор Линдси Грэм считает, что США следует подготовиться к ударам по нефтяной инфраструктуре Ирана, в случае если он не прекратит провокационную деятельность и будет наращивать обогащение урана.

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