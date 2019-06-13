Атака на танкеры в Оманском заливе: Пентагон указал на виновного

С высокой долей вероятности несет Иран ответственность за случившееся несет Иран, считают в американском Минобороны

Фото: ISNA.

Ответственность за сегодняшнюю атаку на танкеры Норвегии и Японии в Оманском заливе, в результате которой одно из судов затонуло, с высокой долей вероятности несет Иран.

Об этом 13 июня заявил телеканалу CBS неназванный представитель Пентагона.

"Весьма вероятно, что эти атаки совершил Иран", – цитирует свой источник канал.

Сотрудник американского оборонного ведомства также заявил о свидетельствах экипажа одного из танкеров, согласно которому судно получило повреждение от торпеды или мины.

Источники отметил, что ответ США на этот инцидент будет зависеть от возможных улик, указывающих на Иран, и от реакции других стран Персидского залива.

В то же время, он опроверг заявления иранской стороны о спасении 44 моряков с танкеров, заявив, что у спасенных не было выбора и что они до сих пор находятся у иранцев.

Арабские СМИ пишут, что причиной ЧП стала торпедная атака, ответственность за которую еще не взяла ни одна страна либо террористическая группировка.

Оманский залив является частью главного нефтяного водного маршрута планеты – вместе с Ормузским проливом он соединяет Персидский залив с Аравийским морем.

Напомним, что буквально месяц назад в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах также произошла атака на нефтеналивные суда.

Мы также писали о взрыве, который прогремел накануне в машинном отделении танкера в российской Республике Дагестан. Жертвами случившегося стали не менее трех человек и еще столько же попали в больницы.

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