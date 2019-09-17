Атака на заводы в Саудовской Аравии: Пентагон призывает к осторожности

На встрече с президентом Трампом министр обороны Марк Эспер рекомендовал дать сдержанный ответ на нападение

Фото: David B. Gleason / Flilckr

Министерство обороны США выступало за сдержанный ответ на нападения на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в военном ведомстве.

Так, на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме министр обороны Марк Эспер рекомендовал дать сдержанный ответ на нападение, возражая против потенциально дорогостоящего конфликта с Ираном. Представители Пентагона призывают к осторожности и стремятся ослабить напряженность, которая, по их мнению, может подтолкнуть Соединенные Штаты Америки к "возможному кровавому конфликту с Ираном".

В Минобороны считают, что военный ответ Вашингтона не будет пропорциональным в связи с тем, что при нападении американские военнослужащие не пострадали, а собственности США не был причинен ущерб. Кроме того, как полагают в ведомстве, для обоснования возможного военного ответа Белому дому придется найти правовую базу. Представители Пентагона также указали на опасность, которой могут подвергнуться около 70 тысяч военнослужащих, подчиняющихся Центральному командованию Вооруженных сил США, в зону чьей оперативной ответственности входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка. Пентагон, отмечает издание, может предложить в качестве более сдержанных мер увеличение воинского контингента в регионе.

Реклама

В минувшую пятницу Трамп заявил, что считает военные действия США пропорциональным ответом на нападения на предприятия компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии, совершенные в ночь на 14 сентября с помощью 10 беспилотных летательных аппаратов.

Также Трамп считает, что за атаками на объекты в Саудовской Аравии стоит Иран, но не хочет начинать с ним войны.

Новости "Сегодня" сообщали, что предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco были атакованы десятью беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы). В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил, что на случай необходимости приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке после атак на объекты Саудовской Аравии.

В результате произошедшегоСаудовская Аравия сократила добычу нефти на 5,7 млн баррелей в сутки из почти 10 млн баррелей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама