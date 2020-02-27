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Атака новой пневмонии: США планируют ограничить сообщение с затронутыми болезнью странами

27 февраля, 03:57

«Мы проверяем многих людей, которые приезжают из Южной Кореи и Италии, - заявил президент США Дональд Трамп

Соединенные Штаты Америки могут ограничить сообщение с затронутыми коронавирусом странами. Такой вариант не исключает американский президент Дональд Трамп.

"В надлежащее время мы можем это сделать", — сказал он, уточнив, рассматривает ли администрация США возможность ограничить сообщение с затронутыми коронавирусом странами.

"Мы проверяем многих людей, которые приезжают из Южной Кореи и Италии, которые были достаточно сильно затронуты распространением вируса. Что происходит в Китае — это и так очевидно. Но число заболевших, судя по всему, снижается в Китае, что очень хорошая новость. Так что посмотрим, что произойдет", — заметил Трамп.

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Соединенные Штаты ранее ввели временный запрет на въезд на территорию страны почти для всех иностранцев, побывавших в последнее время в Китае, за исключением членов семей американских граждан, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное жительство в США.

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Напомним, что ранее Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом находится под контролем в США.

"Коронавирус находится в значительной степени под контролем в США. Мы находимся в контакте со всеми и всеми соответствующими странами. ЦКПЗ (федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США — Ред.) и Всемирная организация здравоохранения работают усердно и очень умно", — заявил президент.

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США коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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