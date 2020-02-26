Атака опасной болезни: в Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

В Сан-Франциско, что в США, объявили чрезвычайное положение в городе из-за вспышки опасного коронавируса.
Такое решение принял мэр Сан-Франциско Лондон Брид, – пишет The Hill.
В городе пока не подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом, но ситуация быстро меняется и необходимо усилить готовность к борьбе с ужасной болезнью.
Коронавирус распространяется в новых частях мира каждый день.
"Мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы защитить жителей Сан-Франциско от вреда", – заявил мэр.
Как стало известно, чрезвычайное положение позволит властям города умножать ресурсы и собирать персонал для ускорения мер по чрезвычайному планированию ситуации и повысить способность быстрого реагирования на возможные случаи коронавируса в городе.
Напомним, что американские чиновники из сферы здравоохранения предупреждают возможности вспышки вируса в США.
Пока США было подтверждено 57 случаев заболевания, среди них 40 – пассажиры, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в японской Йокогаме. На судне умер четвертый пассажир.
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