Атака опасной болезни: в Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Чрезвычайное положение позволит быстрее реагировать на возможные случаи коронавируса в американском городе

В Сан-Франциско, что в США, объявили чрезвычайное положение в городе из-за вспышки опасного коронавируса.

Такое решение принял мэр Сан-Франциско Лондон Брид, – пишет The Hill.

В городе пока не подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом, но ситуация быстро меняется и необходимо усилить готовность к борьбе с ужасной болезнью.

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Коронавирус распространяется в новых частях мира каждый день.

"Мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы защитить жителей Сан-Франциско от вреда", – заявил мэр.

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Как стало известно, чрезвычайное положение позволит властям города умножать ресурсы и собирать персонал для ускорения мер по чрезвычайному планированию ситуации и повысить способность быстрого реагирования на возможные случаи коронавируса в городе.

Напомним, что американские чиновники из сферы здравоохранения предупреждают возможности вспышки вируса в США.

Пока США было подтверждено 57 случаев заболевания, среди них 40 – пассажиры, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в японской Йокогаме. На судне умер четвертый пассажир.

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