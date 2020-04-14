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Атака пандемии: у ВОЗ нет ответа на вопрос о повторном заражении коронавирусом

14 апреля, 02:41

Елена Кузьмич

«Это на данный момент неизвестно», - заявили в организации

Всемирная организация здравоохранения заявила о возможном рецидиве коронавирусной болезни у ранее заболевших и не исключает, что наличие антител в их организме для новой борьбы с инфекцией может отсутствовать.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

"Что касается выздоровления и повторного заражения Covid-19, то у нас, я считаю, нет ответа на этот вопрос. Это на данный момент неизвестно", – заявили исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан и ведущий специалист ВОЗ по Covid-19 Мария ван Керкхове.

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Последняя рассказала о данных проведенного в Шанхае исследования, которое показало, что у части излечившихся пациентов антитела не отвечали в то время, как у других уровень их ответа был высок.

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Но это не означает наличие иммунитета к повторному заражению Covid-19 у второй части обследованных.

По ее словам, необходимо обследовать больше выздоровевших от Covid-19, чтобы понять, создается ли у переболевших иммунитет, и как долго он может защищать человека.

Ранее сообщалось, что ЕС столкнется с более серьезной рецессией, чем остальные регионы мира из-за коронавируса. Перспективы экономики ухудшаются на фоне продления карантинных мер в еврозоне.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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иммунитет ВОЗ коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

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