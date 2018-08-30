Атеисты в США через суд потребовали изменить внешний вид доллара

Суд американского штата Миннесота отклонил иск атеистов, которые требовали убрать с американских банкнот и монет фразу "In God We Trust" ("Мы верим в бога"), сообщает агентство Reuters.

Истцы утверждали, что этот лозунг противоречит Конституции США, которая гарантирует свободу вероисповедания. Судья Рэймонд Грюндер заявил, что фраза "In God We Trust" – это дань традициям, и она не имеет никакого отношения к религии.

Судья также сослался на решение Верховного суда США от 2014 года, который постановил, что нет никакой необходимости просматривать "исторические практики". Тогда истец пытался оспорить традицию чтения молитвы перед заседаниями законодательного собрания в штате Небраска.

Атеисты неоднократно пытались оспорить использование лозунга "In God We Trust" на долларах – так, в мае аналогичный иск рассматривал и отклонил суд в Чикаго.

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Лозунг "In God We Trust" появился на американских монетах в 1864 году, во время Гражданской войны, когда усилились религиозные настроения. 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр в 1956 году подписал закон, который сделал эту фразу национальным девизом – и вскоре она стала появляться на долларовых банкнотах.

А Национальный банк Украины этим летом презентовал обновленную банкноту номиналом 20 гривен образца 2018 года с новым дизайном и усовершенствованной системой защиты. Как заверили в Нацбанке, новую банкноту введут в обращение 25 сентября 2018 года.

В НБУ отметили, что после введения в оборот новых 20-гривневых банкнот гражданам не нужно будет обменивать банкноты старого образца на новые. Вместо этого, Нацбанк будет постепенно замещать изношенные и поврежденные банкноты образца 2003 года.

Отметим, скоро в кошельках украинцев появится новая "мелочь" номиналом в 5 и 10 гривен – 14 марта Нацбанк показал замену бумажным деньгам. Как будут вводить монеты в оборот и зачем они украинцам – выясняли журналисты "Сегодня".