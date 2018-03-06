Атомный авианосец США нанес исторический визит во Вьетнам: впечатляющее видео

Сегодня, 06:39

Это первый визит американского авианосца со времен Вьетнамской войны

Авианосец «Карл Винсон». Фото: армия США
Авианосец «Карл Винсон». Фото: армия США

Американский авианосец впервые зашел во вьетнамский порт после окончания Вьетнамской войны, завершившейся в 1975 году. Многие рассматривают этот визит как попытку обеих стран сдержать экспансионистские усилия Китая в Южно-Китайском море.

Атомный авианосец "Карл Винсон" в сопровождении крейсера и эсминца в понедельник бросил якорь у вьетнамского порта Дананг, где он будет находиться пять дней. Команда авианосца состоит из более чем 6 тысяч человек.

Хотя американский авианосец впервые заходит во вьетнамский порт, такие визиты уже наносили американские военные корабли меньшего размера. Это происходило на фоне улучшения отношений между бывшими противниками в последние годы.

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Заходы в порт включали визит плавучей базы подводных лодок "Фрэнк Кэйбл" и ракетного эсминца "Джон Маккейн" в бухту Камрань, которая служила американской тыловой базой во время Вьетнамской войны.

Планируется, что моряки с американского авианосца посетят оздоровительный центр для людей, подвергшихся воздействию токсичного дефолианта "Агент Оранж", который распылялся на огромных территориях американскими военными во время войны.

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Кроме того, они побывают в детском доме, сыграют в баскетбол и футбол с местными жителями, а военный оркестр выступит с концертами.

Визит проходит в период, когда соседний Китай, который претендует на большую часть Южно-Китайского моря, наращивает военное присутствие на Парасельских островах и построил семь искусственных островов в районе островов Спратли – акватории, на которую также претендует Вьетнам.

Вьетнамские дипломаты пытаются снять озабоченность Китая в связи с визитом авианосца и перспективами более широкого военного сотрудничества между Ханоем и Вашингтоном, сообщили дипломатические и другие информированные источники.

Ранее сообщалось, что США показали видео учений своих авианосцев вблизи Кореи.

Напомним, КНДР опубликовала видео "уничтожения" американских самолетов и атомного авианосца.
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Источник:

Голос Америки

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