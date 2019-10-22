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Аукцион века в Нью-Йорке: на продажу выставят одежду Курта Кобейна, Майкла Джексона и Пресли

22 октября, 18:05

Жемчужиной станет кардиган Кобейна, в котором он выступал в эфире MTV

Одежда легендарных музыкантов пойдет с молотка в Нью-Йорке. Там выставили на продажу вещи Курта Кобейна, Майкла Джексона и Элвиса Пресли. Больше всего – а именно около 300 тысяч долларов – аукционисты планируют получить за прожженный сигаретами кардиган вокалиста Нирваны, в котором он выступал в эфире MTV. Среди других лотов – кожаная перчатка Майкла Джексона, украшенная стразами. Ее певец носил во время своего тура в 1981 году. Аксессуар оценят в 100-200 тысяч долларов. С молотка пойдут также гитары музыкантов, горчичный пиджак Элвиса Пресли, а еще тексты песен, написанные от руки Бобом Диланом и Эриком Клэптоном.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что одежду и украшения фронтмена группы The Prodigy Кита Флинта, который повесился 4 марта 2019 года, продадут на аукционе. Торги состоятся 7 ноября, а вырученные деньги уйдут на погашение многочисленных долгов музыканта.

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А в Великобритании недокуренную сигару Черчилля продают за семь тысяч долларов. Окурок подобрала с пола капельдинерша Виолетта Кинг, которая помогла популярному политику и его супруге Клементине занять места в одном из самых вместительных столичных театров для просмотра американского музыкального фильма Call Me Madam.

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Майкл Джексон курт кобейн Боб Дилан Элвис Пресли аукционы

Источник: Сегодня

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