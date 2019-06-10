Авария вертолета в Нью-Йорке произошла в закрытой для полетов зоне

Полеты запрещены в этом районе из-за близости башни Trump Tower

Фото: Pixabay

Район в Нью-Йорук, где совершил жесткую посадку вертолет на крыше Manhattan Midown Building, закрыт для полетов авиации. Об этом сообщил телеканал NY 1.

Как сообщили телеканалу в Федеральном авиационном управлении США, в этом районе в радиусе более трех километров запрещены полеты из-за непосредственной близости башни Trump Tower.

Ранее в условиях плохой видимости и при дожде вертолет совершил неудачную посадкуна вертолетную площадку на крыше Manhattan Midown Building – здания в нью-йоркском районе Манхэттен.

На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить, людей из небоскреба эвакуировали. Спасатели сообщили, чтопилот вертолета погиб.

Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.

Вертолет Ми-8 упал во время выполнения плановых учений "День – Ночь" вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области. Вертолет упал в лесополосе примерно в трех километрах от упомянутого села.

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В результате аварии погибли четверо членов экипажа.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.

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