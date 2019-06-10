Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Авария вертолета в Нью-Йорке произошла в закрытой для полетов зоне

10 июня, 23:40

Полеты запрещены в этом районе из-за близости башни Trump Tower

Фото: Pixabay

Район в Нью-Йорук, где совершил жесткую посадку вертолет на крыше Manhattan Midown Building, закрыт для полетов авиации. Об этом сообщил телеканал NY 1.

Как сообщили телеканалу в Федеральном авиационном управлении США, в этом районе в радиусе более трех километров запрещены полеты из-за непосредственной близости башни Trump Tower.

Ранее в условиях плохой видимости и при дожде вертолет совершил неудачную посадкуна вертолетную площадку на крыше Manhattan Midown Building – здания в нью-йоркском районе Манхэттен.

На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить, людей из небоскреба эвакуировали. Спасатели сообщили, чтопилот вертолета погиб.

Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе. 

Вертолет Ми-8 упал во время выполнения плановых учений "День – Ночь" вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области. Вертолет упал в лесополосе примерно в трех километрах от упомянутого села.

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В результате аварии погибли четверо членов экипажа. 

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.  


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег авария, США, крушение, вертолет, Нью-Йорк, посадка

Вы сейчас просматриваете новость " Авария вертолета в Нью-Йорке произошла в закрытой для полетов зоне". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крушение вертолета в Нью-Йорке не было терактом

Сегодня, 22:39

В условиях плохой видимости вертолет совершил неудачную посадку в Нью-Йорке

Один человек погиб в результате крушения вертолета в Нью-Йорке

Сегодня, 22:19

На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить

В Нью-Йорке вертолет рухнул на крышу небоскреба и загорелся

Сегодня, 21:37

Инцидент произошел на Манхэттене. После посадки вертолет загорелся

Крушение вертолета в горах Грузии: есть погибшие

6 июня, 14:19

Воздушное судно было почти новым и направлялось в одну из гостиниц в центральной части страны

Виноваты родители: в деле об убийстве Кирилла поворот

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть

На что способно обычное дегтярное мыло

«Не бойтесь измены»

Топ-13 животных-убийц: удивительно, но факт

Варум: Лёня гулять мало не умеет. Но потом он опять любимый муж

Куценко об отношениях с Порошиной: Она со мной хлебнула горя

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Вчера, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

8 июня, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

Виноваты родители: в деле об убийстве Кирилла поворот

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Топ-13 животных-убийц: удивительно, но факт
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь