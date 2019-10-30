Авиакатастрофа в США: самолет врезался в дом, есть погибшие

Самолет Cessna 414A Chancellir

Пилот самолета Cessna 414A, врезавшийся во вторник утром в дом в городе Вудбридж Тауншип в американском штате Нью-Джерси, погиб. Об этом сообщила во вторник телекомпания CBS со ссылкой на представителей Национального управления по безопасности на транспорте.

Авария самолета, вылетевшего из аэропорта штата Вирджиния, произошла при заходе на посадку в условиях низкой облачности в небольшом аэропорту Линден.

При падении самолета в доме и двух прилегающих пристройках вспыхнул сильный пожар. Как сообщил журналистам мэр города Вудбридж Тауншип Джон Маккормак, по счастливой случайности в доме никого не было. В качестве меры пресечения местная газовая и энергетическая компании отключили подачу газа и электроэнергии примерно 400 потребителям в районе падения самолета, для того, чтобы не допустить возникновения новых очагов возгорания.

Жители Вудбридж Тауншип, по данным телекомпании CBS, создали общественный фонд помощи пострадавшим в результате аварии.

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Расследование обстоятельств аварии ведут эксперты Федерального авиационного управления и Национального управления по безопасности на транспорте.

Самолет Cessna 414A Chancellir — легкий двухмоторный самолет, разработанный в 1968 году и предназначен для перевозки до восьми человек, включая пилота. Наибольший инцидент с самолетом этого типа произошел в 1982 году в штате Техас, где из-за перегрузки самолета и ошибки пилота погибли четверо взрослых и восемь детей.

Ранее мы писали, что в США самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Денвере из-за пассажирки, застрявшей в туалетной кабинке. Борт летел из Вашингтона в Сан-Франциско, когда женщина отправилась освежиться и не смогла выйти из кабинки. Экипажу пришлось посадить самолет.

Напомним, что в мае на военной базе ВМС США в штате Флорида произошла авария с самолетом – во время посадки прибывший с военной базы Гуантанамо Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке.

На борту авиалайнера находились 136 человек – американские военные, члены их семей и рабочие, выполнявшие различные задания Пентагона.

Кроме того, мы писали, что в штате Техас произошло крушение небольшого двухмоторного самолета. В результате катастрофы погибли десять человек.

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