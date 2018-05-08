Автопилот Uber сбил велосипедиста

Самоуправляемый автомобиль сервиса такси Uber насмерть сбил велосипедистку в Аризоне (США) из-за сбоя в программе, приказавшего машине игнорировать другие объекты на дороге. Об этом пишет The Information со ссылкой на источники в компании.

Инцидент произошел 18 марта. 49-летняя женщина пересекала проезжую часть, когда ее на полной скорости сбил автомобиль.

Расследование показало, что сенсоры автомобиля видели женщину, но программа решила, что на это "препятствие" не нужно реагировать. Собеседник издания пояснил, что такая возможность была изначально заложена, чтобы исключить ложные срабатывания, когда машина тормозит перед, например, летящим по воздуху полиэтиленовым пакетом.

Разработкой беспилотных автомобилей занимаются многие автоконцерны, среди которых General Motors, Volvo, Jaguar Land Rover, Volkswagen, а также компания Илона Маска Tesla. Она создала в том числе электрический грузовик с автопилотом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Беспилотный автомобиль Uber впервые сбил насмерть человека

Как правило, выпускаемые и проектируемые автомобили не полностью автономны и предполагают возможность управления водителем.

Ранее в ДТП с самоуправляемым автомобилем погибла женщина. После того, как такси-автопилот Uber сбило в американском штате Аризона пешехода, их тестирование остановили.

Год назад в этом же городе – Темпе, – уже была авария с участием беспилотника, но тогда обошлось без жертв. А в 2016 году во Флориде компьютер автомобиля не заметил светлую фуру на фоне ярко освещенного неба. Произошло столкновение, в результате которого погиб водитель автономного автомобиля.

В октябре 2016 года стало известно о том, что беспилотные автомобили Uber были замечены во время нарушений ПДД. В частности, в Сети появилось видео, где один из прототипов с активированной системой автономного управления пытается выехать на улицу с односторонним движением в противоположную сторону.