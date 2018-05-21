Барак и Мишель Обама займутся продюсированием сериалов

Сегодня, 22:23

Барак и Мишель Обама подписали контракт с Netflix

фото AFP
фото AFP

Мишель и Барак Обама, который ранее вел переговоры с компанией Netflix  о запуске серии грандиозных шоу, подписали долгосрочное соглашение с Netflix на продюсирование сериалов, полнометражных и документальных фильмов, сообщает Variety.

"Одна из простых радостей государственной службы в том, что ты знакомишься с большим количеством потрясающих людей и имеешь возможность помочь им поделиться опытом с более широкой аудиторией. Поэтому мы с Мишель очень воодушевлены сотрудничеством с Netflix и надеемся, что будем продвигать талантливых, вдохновляющих и креативных людей, которые умеют вызывать эмпатию, а также помогать им рассказывать свои истории всему миру", – заявил Обама.

О сотрудничестве также подтверждается в Twitter стримингового сервиса:

Ранее также сообщалось, что бывший президент США запустит на сервисе собственное общественно-политическое шоу, главными темами которого станут реформа здравоохранения, миграция, проблемы изменения климата, избирательное право.

Ранее стало известно, что бывший президент США Барак Обама не будет присяжным заседателем в чикагском суде.

Ранее американский таблоид рассказал, как живет Обама после президентства.
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