Барак Обама запустит собственное шоу

Netflix заплатит Обаме и его жене Мишель за эксклюзивный контент, который будет доступен только на стриминговой платформе

Бывший президент США Барак Обама ведет переговоры с компанией Netflix о запуске серии грандиозных шоу. Об этом пишет New York Times.

По условиям предлагаемой сделки, которая еще не является окончательной, Netflix заплатит Обаме и его жене Мишель за эксклюзивный контент, который будет доступен только на стриминговой платформе. Сейчас она имеет около 118 миллионов абонентов по всему миру. Количество эпизодов и форматов шоу пока не согласованы – пишет издание.

Кроме того, отмечается, что Обама не собирается использовать шоу для критики политики действующего президента США Дональда Трампа, зато хотел бы посвятить его "вдохновляющим историям".

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Кроме Netflix, заинтересованность в сотрудничестве с экс-президентом выразили также Apple и Amazon.

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