Барак Обама запустит собственное шоу

Вчера, 23:23

Netflix заплатит Обаме и его жене Мишель за эксклюзивный контент, который будет доступен только на стриминговой платформе

Барак Обама, фото AFP
Барак Обама, фото AFP

Бывший президент США Барак Обама ведет переговоры с компанией Netflix о запуске серии грандиозных шоу. Об этом пишет New York Times.

По условиям предлагаемой сделки, которая еще не является окончательной, Netflix заплатит Обаме и его жене Мишель за эксклюзивный контент, который будет доступен только на стриминговой платформе. Сейчас она имеет около 118 миллионов абонентов по всему миру. Количество эпизодов и форматов шоу пока не согласованы – пишет издание.

Кроме того, отмечается, что Обама не собирается использовать шоу для критики политики действующего президента США Дональда Трампа, зато хотел бы посвятить его "вдохновляющим историям".

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Кроме Netflix, заинтересованность в сотрудничестве с экс-президентом выразили также Apple и Amazon.

Ранее стало известно, что бывший президент США Барак Обама не будет присяжным заседателем в чикагском суде.

Ранее американский таблоид рассказал, как живет Обама после президентства.
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