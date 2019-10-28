Барбекю для ленивых: плотник из США сделал автоматизированную гриль-машину из дерева

Автоматизированную гриль-машину создал плотник из США. Мет Томсон мастерит необычные изобретения с дерева в течение 30 лет. На этот раз сконструировал конвейер для приготовления хот-догов. Машина начинает работать от нажатия на педаль. Подает сосиски на транспортер, подрумянивает со всех сторон только за 6 минут. После этого приправляет горчицей и подает в булочку. Кроме того, к устройству приспособлен холодильник, который выкатывает банки с напитками на стол.

Напомним, ранее новости "Сегодня" ко Дню хот-дога разбирались, как выбрать качественный продукт. Журналисты "Сегодня" приобрели два хот-дога – на заправке и в киоске, чтобы выяснить, где хот-доги лучше.

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А еще мы выясняли, какой фастфуд и "народные блюда" предпочитают лидеры разных стран. Выяснилось, что Дональд Трамп охотно поедает бургеры и стейки, а Меркель – селедку. Экс-президент США Барак Обама — большой любитель фотографироваться с едой. Его не один раз ловили за поеданием хот-догов на улице, во время баскетбольных матчей или просто на обеденном перерыве.

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