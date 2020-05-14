Байден лидирует в президентской гонке, но у Трампа есть свой "козырь" – опрос

Байден более популярен среди женщин и темнокожих, у Трампа больше поддержки среди мужчин и белых

В президентской гонке в Соединенных Штатах пока нет явного лидера. Так, вероятный кандидат от Демократической партии, экс-вице президент США Джо Байден на несколько процентных пунктов опережает действующего президента, кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на опрос SSRS.

Согласно данным исследования, 51% зарегистрированных избирателей готовы проголосовать за Байдена, и 46% – за Трампа. Однако Трамп имеет большую поддержку в критически важных для результатов выборов колеблющихся штатах – 52%, против 45% у Байдена.

Как отмечается, рейтинг Байдена на 95% опирается на демократов, Трампа – на 95% республиканцев.

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При этом Баден более популярен среди женщин и темнокожих, у Трампа больше поддержки среди мужчин и белых.

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Напомним, неделей ранее были опубликованы результаты опроса Economst/YouGov. Согласно данным исследования, на стороне экс-вице-президента оказались сейчас 46% зарегистрированных избирателей. Трампа поддерживает 42% избирателей.

Выборы президент США должны состояться 3 ноября 2020 года.

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О том, как пандемия COVID-19 влияет на избирательную гонку в стране, читайте в материале "Сегодня": "Карантин и выборы в США: как коронавирус влияет на рейтинги Трампа и Байдена".

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