Байден намерен участвовать в выборах президента США в 2020 году

Несмотря на то что до выборов президента США остается целых полтора года, избирательная кампания в Соединенных Штатах уже началась

Фото: AFP

Байден намерен участвовать в выборах президента США в 2020 году //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/82f/271/5c682f271afed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/82f/271/5c682f271afed.jpg 2019-03-12T20:51:00+02:00 США Несмотря на то что до выборов президента США остается целых полтора года, избирательная кампания в Соединенных Штатах уже началась

Бывший вице-президент США Джозеф Байден собирается участвовать в выборах главы государства в 2020 году. Об этом сообщила во вторник газета "Хилл" со ссылкой на одного из конгрессменов от Демократической партии.

По словам источника газеты, Байден, которому в минувшем ноябре исполнилось 76 лет, сообщил ему в телефонном разговоре о своем намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от партии демократов. "Я попытаюсь использовать этот шанс", — процитировал законодатель бывшего вице-президента. Конгрессмен, имя которого газета не называет, сделал аудиозапись беседы с Байденом и представил ее журналистам "Хилл".

Издание сообщает, что в ходе короткой беседы Байден предложил конгрессмену встретиться для обсуждения стратегии предвыборной кампании. Бывший вице-президент также попросил законодателя о поддержке в этом начинании, но не сообщил, когда и где намерен официально объявить об участии в предстоящей президентской гонке.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент США Джозеф Байден может уже в начале апреля начать кампанию за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента в 2020 году.

О намерении участвовать в президентских выборах 2020 года уже объявили 77-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы, экс-конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, бывший член заксобрания штата Западная Вирджиния, отставной майор и бывший десантник Ричард Охида, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, бизнесмен Эндрю Янг и писательница Марианна Уильямсон. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Несмотря на то что до выборов президента США остается целых полтора года, избирательная кампания в Соединенных Штатах уже началась. Выдвинуты первые кандидаты – пока что на партийные праймериз. На страницы газет выплеснулись первые скандалы – как водится, сексуальные. Сайт "Сегодня" попытался разобраться, кто осенью 2020 года сможет составить конкуренцию действующему президенту Дональду Трампу.

В свою очередь, сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.

А тем временем, в Украине до президентских выборов остается менее трех недель. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уже утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента Украины, а также форму избирательного бюллетеня для повторного голосования. Соответствующее решение члены ЦИК приняли на заседании 8 марта.

Как сообщалось, претенденты на главное кресло страны продолжают предвыборные турне по регионам. "Сегодня" узнавали, что обещают кандидаты в президенты:

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