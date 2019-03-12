Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Байден намерен участвовать в выборах президента США в 2020 году

Сегодня, 20:51

Несмотря на то что до выборов президента США остается целых полтора года, избирательная кампания в Соединенных Штатах уже началась

Фото: AFP
Байден намерен участвовать в выборах президента США в 2020 году //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/82f/271/5c682f271afed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/82f/271/5c682f271afed.jpg США Несмотря на то что до выборов президента США остается целых полтора года, избирательная кампания в Соединенных Штатах уже началась

Бывший вице-президент США Джозеф Байден собирается участвовать в выборах главы государства в 2020 году. Об этом сообщила во вторник газета "Хилл" со ссылкой на одного из конгрессменов от Демократической партии.

По словам источника газеты, Байден, которому в минувшем ноябре исполнилось 76 лет, сообщил ему в телефонном разговоре о своем намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от партии демократов. "Я попытаюсь использовать этот шанс", — процитировал законодатель бывшего вице-президента. Конгрессмен, имя которого газета не называет, сделал аудиозапись беседы с Байденом и представил ее журналистам "Хилл".

Издание сообщает, что в ходе короткой беседы Байден предложил конгрессмену встретиться для обсуждения стратегии предвыборной кампании. Бывший вице-президент также попросил законодателя о поддержке в этом начинании, но не сообщил, когда и где намерен официально объявить об участии в предстоящей президентской гонке.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент США Джозеф Байден может уже в начале апреля начать кампанию за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента в 2020 году.

О намерении участвовать в президентских выборах 2020 года уже объявили 77-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы, экс-конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, бывший член заксобрания штата Западная Вирджиния, отставной майор и бывший десантник Ричард Охида, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, бизнесмен Эндрю Янг и писательница Марианна Уильямсон. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Несмотря на то что до выборов президента США остается целых полтора года, избирательная кампания в Соединенных Штатах уже началась. Выдвинуты первые кандидаты – пока что на партийные праймериз. На страницы газет выплеснулись первые скандалы – как водится, сексуальные. Сайт "Сегодня" попытался разобраться, кто осенью 2020 года сможет составить конкуренцию действующему президенту Дональду Трампу. 

В свою очередь, сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.

А тем временем, в Украине до президентских выборов остается менее трех недель. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уже утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента Украины, а также форму избирательного бюллетеня для повторного голосования. Соответствующее решение члены ЦИК приняли на заседании 8 марта.

Как сообщалось, претенденты на главное кресло страны продолжают предвыборные турне по регионам. "Сегодня" узнавали, что обещают кандидаты в президенты:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, США, Байден, участие, Выборы президента США-2020

Вы сейчас просматриваете новость " Байден намерен участвовать в выборах президента США в 2020 году". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Байден сделал жесткое заявление: Россия заплатит за нарушение международных норм

17 февраля, 10:28

НАТО должна помочь Грузии и Украине сопротивляться враждебным действиям России

Россия слабеет, но становится агрессивней – Байден

16 февраля, 17:43

Бывший вице-президент США Джо Байден отметил, что влияние Китая растет

В США стартовали выборы президента: кто против Трампа

30 января, 09:16

Об ожиданиях и возможных сюрпризах выборов в США

Байден назвал себя наиболее подходящей кандидатурой на пост президента США

5 декабря 2018, 04:01

Бывший вице-президент решит, будет ли баллотироваться в президенты США в 2020 году в ближайшие два месяца

"Почтовый террорист" отправил две бомбы Джо Байдену

25 октября 2018, 20:28

Представители Джо Байдена обратились к ФБР с требованием расследовать дело

"Слишком поздно": в США раскритиковали заявление Трампа об "оговорке"

18 июля 2018, 03:43

Шумер заявил, что президент Трамп пытался отмахнуться от того, что он сказал ранее

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру

Экс-жена Джигарханяна и ее молодой любовник показали общее фото

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Анна Седокова: когда внесла первый взнос за ипотеку, ревели все

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским

11 продуктов, которые приводят к онкологии

Украину предложили переименовать из-за России
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Вчера, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Инвестиции в недвижимость: что с этим в Украине и как выбрать объект

10 марта, 07:38

Не менее 5,2 тыс. квартир за последние два года было приобретено в новостройках Киева как инвестиция

Виктор Ющенко установил рекорд, собрав самую большую коллекцию рушников

10 марта, 07:19

Для своей огромной коллекции украинских рушников президент выделил отдельный дом

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)