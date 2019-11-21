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Байден назвал "правильного" кандидата на выборах президента США

21 ноября, 13:43

Бывший вице-президент уверен, что Трамп и Путин не хотят его победы

Джо Байден. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Джо Байден. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Российский президент Владимир Путин не хочет, чтобы на следующих выборах президента США победил лидер среди кандидатов от демократов Джо Байден.

Об этом Байден заявил на пятых общенациональных теледебатах участников праймериз от Демократической партии, которые проходили 20 ноября, сообщает NBC.

"Во-первых, я понял, что Дональд Трамп не хочет, чтобы я выдвигался на выборах. Это очевидно. Во-вторых, я понял, что Владимир Путин не хочет, чтобы я стал президентом", – сказал бывший вице-президент США.

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Он призвал избирателей-демократов сделать правильный выбор – то есть, того кандидата, который сможет победить Трампа на выборах, а также обеспечить демократическое большинство в Конгрессе.

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Владимир Путин у шапки Мономаха / Фото: cont.ws

Таким выбором Байден считает именно себя.

Кроме того, Джо Байден обещал в случае своего избрания президентом не решать самостоятельно вопрос о возможном уголовном преследовании Дональда Трампа.

Мы также писали о секс-скандале вокруг этого политика. Не так давно несколько женщин заявили, что Байден проявлял к ним знаки внимания, которые вполне можно расценить как сексуальные домогательства, – гладил по волосам, трогал за бедра и целовал в затылок.

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