Байден назвал Трампа круглым дураком: что произошло

Экс-вице-президент Джозеф Байден, который добивается выдвижения кандидатом от демократов на предстоящих в США выборах главы государства, подверг критике действующего лидера страны Дональда Трампа за насмешки над теми, кто из-за пандемии коронавируса носит маски.
Об этом сообщает CNN.
Ранее президент США заявил в Twitter в пренебрежительном ключе о ношении Байденом маски на церемонии по случаю Дня Поминовения.
"Он дурак, круглый дурак, потому что говорит такое", — сказал Байден. Как он отметил, все ведущие специалисты "заявляют, что нужно носить маску, когда находишься в толпе". По словам Байдена, Трамп, пытаясь демонстрировать "ложную мужественность", подает плохой пример, а "люди платят за это жизнью".
Ранее Трамп заявил, что не критиковал Байдена за ношение маски. Вместе с тем, как отметил президент США, ему "показалось необычным", что Байден надел маску, хотя рядом с ним была только его супруга.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,68 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 98,8 тыс. человек.
Ранее Трамп заявил, что Байдена "никогда не считали умным человеком".
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