Байден — не "бешеная собака": Трамп вступился за оскорбленного конкурента

Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывания официального информационного агентства КНДР, которое оскорбило его конкурента на выборах Джо Байдена.

Об этом он написал в Twitter.

Комментируя твит телеведущего Грэма Леджера о том, что КНДР считает вице-президента Джо Байдена "бешеной собакой", которую следует "забить до смерти палкой", Трамп заступился за Байдена.

"Вице-президент Джо Байден может быть сонным и очень медленным, но он не "бешеная собака". Он на самом деле несколько лучше это, но я единственный, кто может завести вас туда, где вам следует быть. Вам надо действовать быстро, выполняйте соглашение. До встречи!", – обратился Трамп к руководству Северной Кореи.

Как сообщалось, официальное информационное агентство Северной Кореи KCNA назвало кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена "бешеной собакой", которого необходимо "забить до смерти". Это не первый раз, когда КНДР осуждает Байдена. В мае северокорейские СМИ говорили, что он "не в себе" и "и дураком с низким IQ" после того, как Байден назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "диктатором" и "тираном".

Между тем, если бы президентские выборы прошли в США сегодня, действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп проиграл бы их сразу трем соперникам из Демократической партии.

Как свидетельствует опрос лояльного президенту канала Fox News, самый большой отрыв от Трампа продолжает сохранять бывший вице-президент Джо Байден – 51% против 39%. Кроме того, Байдена поддерживают 96%, тогда как Трампа – 86%.

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Также в тройку лидеров входят сенаторы Берни Сандерс (49%) и Элизабет Уоррен (46%).

Любопытно, что при этом в рейтинге праймериз демократов Сандерс уступает Уоррен (21% против 19%). При этом бесспорным лидером остается Байден с 31%.

Четвертый из демократов, мэр Пит Буттеджадж, сравнялся с президентом – у него тоже 41%.

Напомним, что президентские выборы в США назначены на ноябрь 2020 года, однако демократы инициировали в Конгрессе процедуру импичмента Трампа. Если им удастся довести начатое до конца (что станет первым случаем в американской истории), то в стране пройдут досрочные выборы.

Кроме того, несколько дней назад нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий президента Дональда Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой Демократической партией процедуры импичмента.