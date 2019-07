Байден обошел Трампа в предвыборном рейтинге

На протяжении последних дней и недель последовательно обнародовались опросы американских выборов

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп категорически отказывается признавать результаты большинства соцопросов перед президентскими выборами в США, которые отдают однозначное преимущество над ним бывшему вице-президенту Джо Байдену.

Об этом он написал в понедельник на официальной твиттер-странице.

"Ну вот и снова эти фейковые опросы. Так же, как произошло с выборами с нечестной Хиллари Клинтон. Телеканалы ABC, NBC, CNN, издание The New York Times и The Washington Post – они все сделали неправильно и преднамеренно. Уменьшение (результатов – ред .) опросов так рано? Они никогда не научатся!" - написал Трамп.

Реакция нынешнего президента США в понедельник появилась после того, как на протяжении последних дней и недель последовательно обнародовались опросы американских выборов. В их результатах отмечалось существенное преимущество лидера гонки среди демократов Джо Байдена над самим Дональдом Трампом.

В частности, последнее исследование социологов, которое проводилось совместно телеканалом NBC News, а также Wall Street Journal, показало, что большинство американских избирателей готовы проголосовать за Джо Байдена (51%), чем за Дональда Трампа (42%). Более того, в случае, если с Трампом будут бороться на выборах другие демократы, они также получат преимущество от 6% до 7% над действующим главой Белого дома.

Опросы, которые проводились ранее другими организациями и СМИ, также констатировали существенно большую поддержку кандидатов от демократов. Даже любимый телеканал Трампа Fox News в прошлом месяце подтвердил эти показатели, отдав абсолютное преимущество Джо Байдену (49% против 39%) над нынешним президентом США.

Напомним, Байден объявил об официальном вступлении в гонку 25 апреля. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

В свою очередь, сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.

Мы также писали о секс-скандале вокруг этого политика. Не так давно несколько женщин заявили, что Байден проявлял к ним знаки внимания, которые вполне можно расценить как сексуальные домогательства – гладил по волосам, трогал за бедра и целовал в затылок.

Выдвижение кандидатов в президенты в США началось еще в январе. В материале "В США стартовали выборы президента: кто против Трампа" сайт "Сегодня" подробно расписал диспозицию, сложившуюся в станах демократов и республиканцев на момент старта. Интригой на тот момент было несколько вопросов.

