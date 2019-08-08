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Байден обвинил Трампа в разжигании экстремистских настроений

Сегодня, 01:04

По словам Байдена, Трамп раздувает пламя идей превосходства белой расы

/ Фото: AFP

Экс-вице-президент США Джозеф Байден, являющийся лидером предвыборной гонки среди демократов, заявил, что действующий американский лидер Дональд Трамп способствует распространению экстремистских идей в США. Об этом политик заявил в среду во время выступления в штате Айова, трансляцию вел телеканал CNN.

По его мнению, Трамп своими заявлениями, направленными против иммигрантов, "раздувает пламя идей превосходства белой расы". По словам Байдена, президент избегал критики в отношении носителей данной идеологии в США, поскольку "обеспокоен возможностью потерять их голоса". Трамп, как полагает бывший вице-президент США, "публично и без сожалений обращался к политической стратегии, основанной на ненависти, расизме и разобщении".

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Напомним, Байден объявил об официальном вступлении в гонку 25 апреля. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

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В свою очередь, сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.

Мы также писали о секс-скандале вокруг этого политика. Не так давно несколько женщин заявили, что Байден проявлял к ним знаки внимания, которые вполне можно расценить как сексуальные домогательства – гладил по волосам, трогал за бедра и целовал в затылок.

Выдвижение кандидатов в президенты в США началось еще в январе. В материале "В США стартовали выборы президента: кто против Трампа" сайт "Сегодня" подробно расписал диспозицию, сложившуюся в станах демократов и республиканцев на момент старта. Интригой на тот момент было несколько вопросов.

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США Байден Трамп экстремизм

Источник: ТАСС

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