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"Всему есть предел": Байден обвинил Трампа в злоупотреблении властью

6 октября, 07:36

По мнению политика, Трамп пользуется президентскими полномочиями ради собственных интересов

Джо Байден. Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Джо Байден. Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского президента Дональда Трампа в злоупотреблении своими полномочиями ради собственных интересов.

"Всему есть предел. Каждый день — видимо каждые несколько часов — появляется все больше доказательств того, что президент Трамп злоупотребляет властью президента и совершенно не способен быть президентом. Он использует высший пост в стране для продвижения своих личных политических интересов вместо национальных интересов", – заявил Байден.

По его мнению, американский лидер не понимает огромную ответственность, которая требуется от всех тех, кто занимает пост президента Соединенных Штатов.

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"Он видит только власть — и то, как это может принести пользу только одному человеку: Дональду Трампу", – отметил демократ.

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Фото: REUTERS/Simon Dawson

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, будет ли Киев начинать расследование относительно американского политика Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Зеленский о телефонном разговоре с Трампом Видео: Reuters

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.

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США заявление власть Байден Трамп злоупотребление

Источник: ТАСС

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