Байден опережает Трампа в президентском рейтинге

Байден опережает нынешнего главу Дональда Трампа по крайней мере на несколько процентных пунктов в президентской гонке.

В предвыборных рейтингах действующего президента Дональда Трампа опережает бывший вицепрезидент Джо Байден, которого ранее официально поддержала бывший госсекретарь США, кандидат от Демократической партии 2016 года Хиллари Клинтон.

Об этом говорят данные последних социальных опросов в Соединенных Штатах, пишет The Hill.

Как показывает опрос, опубликованный Economst/YouGov в среду, 6 мая, на стороне экс-вицепрезидента оказались сейчас 46% зарегистрированных избирателей. Трампа поддерживает 42% избирателей. Также 4% опрошенных заявили, что собираются голосовать за другого кандидата, а еще 5% сказали, что не уверены в своем выборе.

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Новое социологическое исследование продемонстрировало незначительное сокращение разрыва между Трампом и Байденом. На прошлой неделе разница составляла 6% (47% за Байдена и 41% на поддержку Трампа).

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп категорически отверг идею переноса выборов главы государства с 3 ноября 2020 года, как это сделали во всем мире. Так он прокомментировал якобы сделанные предполагаемым кандидатом в президенты от Демократической партии Джозефом Байденом заявления о возможных попытках главы государства отложить голосование.

Ранее сообщалось, что демократы собираются на съезд, чтобы назвать имя соперника Трампа на президентских выборах.

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