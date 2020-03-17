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Байден побеждает на праймериз демократов в штате Вашингтон

17 марта, 04:50

Елена Кузьмич

По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 89 делегатов

Экс-вице-президент США Джозеф Байденгарантировал себе победу праймериз демократов в американском штате Вашингтон. Об этом пишет The New York Times.

На праймериз в штате Вашингтон отбирали делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии. По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 89 делегатов.

Обработка бюллетеней в штате еще не завершена. По оценкам издания, Байден получает около 38% голосов избирателей, а сенатор от Вермонта Берни Сандерс — примерно 36%.

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10 марта также состоялись первичные выборы в штатах Айдахо, Мичиган, Миссури и Миссисипи, а также собрания партийных активистов в Северной Дакоте. Байден победил в Айдахо, Мичигане, Миссури и Миссисипи, Сандерс — в Северной Дакоте.

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Согласно последним подсчетам газеты The New York Times, Байден заручился поддержкой уже 894 делегатов национального съезда, Сандерс — 743. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13–16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.

Ранее бывший вице-президент закрепил за собой звание лидера предвыборной гонки.

Больше о противниках президента США Дональда Трампа в Демократической партии читайте на сайте "Сегодня" в статье "Кто против Трампа: сенсации и интриги праймериз в США".

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выборы США праймериз Джо Байден

Источник: ТАСС

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