Байден получил нужное число голосов для выдвижения кандидатом в президенты США

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заручился достаточным числом голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре. Такие оценки представили агентство Associated Press и The New York Times.

Как они отмечают, по результатам первичных выборов, которые прошли во вторник в ряде американских штатов, у Байдена сейчас 1 993 голоса. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования на съезде претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата. Обработка бюллетеней после голосования во вторник (2 июня) в некоторых штатах была завершена только в пятницу (5 июня). По ее итогам распределяются голоса делегатов.

После выхода из предвыборной гонки демократов сенатора Берни Сандерса 8 апреля у Байдена, по сути, не осталось соперников в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты. Однако нужного для этого числа голосов делегатов у него до сих пор не было.

Сандерс поддержал Байдена

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).

Действующий американский лидер Дональд Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Согласно последним вопросам, Байден уверенно обогнал Трампа в рейтинге популярности.

