Байден пообещал вернуть США в ВОЗ, если станет президентом

После того, как президент США Дональд Трамп официально оформил выход из ВОЗ, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил, что, если он победит на выборах, он восстановит членство США во Всемирной организации здравоохранения. Об этом Байден написал в своем Twitter.
"Американцы чувствуют себя в большей безопасности, когда Америка укрепляет глобальное здравоохранение. В мой первый день в качестве президента я присоединюсь к ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой арене", – написал Байден в Twitter.
Ранее Трамп говорил, что США разрывают связи с ВОЗ, потому что организация "отказывается проводить необходимые реформы".
По его словам, Соединенные Штаты "перенаправят эти средства всему миру на неотложные нужды здравоохранения".
Сначала США рассматривали возможность сократить уровень финансирования Всемирной организации здравоохранения до 40 млн долларов.
А в Госдепе США заявили, что могут создать аналог ВОЗ. Подразделение будет реагировать на новые вспышки заболеваний. Также Госдеп назначит координатора, который будет следить за готовностью к пандемии, реагировать на вспышки заболевания.
Затем президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство якобы отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала администрация США. Американский лидер в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китаяи в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса. По версии президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.
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