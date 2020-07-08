Байден пообещал вернуть США в ВОЗ, если станет президентом

Оппонент Трампа на выборах президента уверен, что США должны быть частью мировой системы здравоохранения

После того, как президент США Дональд Трамп официально оформил выход из ВОЗ, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил, что, если он победит на выборах, он восстановит членство США во Всемирной организации здравоохранения. Об этом Байден написал в своем Twitter.

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"Американцы чувствуют себя в большей безопасности, когда Америка укрепляет глобальное здравоохранение. В мой первый день в качестве президента я присоединюсь к ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой арене", – написал Байден в Twitter.

Ранее Трамп говорил, что США разрывают связи с ВОЗ, потому что организация "отказывается проводить необходимые реформы".

По его словам, Соединенные Штаты "перенаправят эти средства всему миру на неотложные нужды здравоохранения".

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Сначала США рассматривали возможность сократить уровень финансирования Всемирной организации здравоохранения до 40 млн долларов.

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А в Госдепе США заявили, что могут создать аналог ВОЗ. Подразделение будет реагировать на новые вспышки заболеваний. Также Госдеп назначит координатора, который будет следить за готовностью к пандемии, реагировать на вспышки заболевания.

Затем президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство якобы отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала администрация США. Американский лидер в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китаяи в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса. По версии президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.

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