Байден предложил американцам кардинально изменить источники энергии

Байден ставит цель перевести США полностью на чистые источники энергии к 2035 году

Экс-вице-президент США Джозеф Байден хочет вложить 2 трлн долларов в перевод национальной энергетики на экологически чистые источники. Об этом сообщило агентство деловых новостей Bloomberg

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Байден ставит цель перевести США полностью на чистые источники энергии к 2035 году. Для этого он предлагает привлечь 2 трлн долларов инвестиций в течение четырех лет. Политик также поддерживает план лидера демократов в Сенате Конгресса Чака Шумера, предусматривающий стимулирование обмена обычных автомобилей в США на машины с двигателями гибридного типа, а также работающие на электричестве или водородном топливе.

Ранее бывший вице-президент изложил собственную программу усовершенствования системы снабжения и цепочек поставщиков США, в том числе путем ограничения импорта из таких стран, как Россия и Китай. Политик считает целесообразным в течение четырех лет увеличить на 400 млрд долларов расходы на приобретение товаров и услуг, произведенных на родине.

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Ранее Байден пообещал вернуть США в ВОЗ, если станет президентом.

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