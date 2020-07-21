Байден пригрозил России санкциями из-за вмешательства в выборы в США

Политик отметил, что в отношении этих стран будут приняты меры

Наиболее вероятный кандидат от демократов на президентских выборах в США Джозеф Байден, который ранее предложил американцам кардинально изменить источники энергии, в случае победы на них готов распорядиться о введении санкций и осуществлении кибератак в отношении государств, которым приписывают попытки вмешательства в американские электоральные процессы. Об этом пишет Medium.

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В этом списке оказалась и Россия.

."Я распоряжусь о том, чтобы американское разведывательное сообщество публично и своевременно сообщало о любом вмешательстве властей других стран в выборы в США или о попытках сделать это", — добавил бывший вице-президент.

В отношении этих стран будут приняты меры. В их число могут войти "санкции против финансового сектора, замораживание активов, ответные шаги в киберпространстве или разоблачение коррупции". "Могут быть предприняты и другие действия в зависимости от того, какой будет атака", — пояснил он.

Байден сообщил, что даст указания Пентагону, Министерству внутренней безопасности США, Госдепартаменту и ФБР разработать планы "по противодействию угрозе иностранного вмешательства" в американские электоральные процессы. "По мере возможности это будут делать в координации с нашими союзниками и партнерами с целью изоляции режимов, которые стремятся к подрыву демократии и гражданских свобод", — заметил он.

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Бывший вице-президент США выступил с утверждением, что другие страны, в том числе Россия, пытаются вмешаться в американские выборы. Он отметил, что этим государствам следует расценивать его заявление в качестве предупреждения. "Я не стремлюсь к росту напряженности в отношениях с Россией или какой-либо другой страной. Я бы предпочел, чтобы моя администрация приложила все силы, чтобы привлечь мировое сообщество к борьбе с COVID-19 и нанесенным им экономическим ущербом или к решению других насущных мировых проблем", — резюмировал Байден.

Напомним, что спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Роберт Мюллер. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании.

Ранее Байден пообещал вернуть США в ВОЗ, если станет президентом.

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