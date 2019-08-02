Джо Байден / Фото: AFP

Байден расширит военную помощь Украине, если станет президентом https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B6%D0%BE%20%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B6%D0%BE%20%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD 2019-08-02T21:39:26+03:00 США «Я бы сделал вопрос об Украине внешнеполитическим приоритетом США», - сказал Байден

Претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года Джо Байден в случае избрания намерен сделать вопрос об Украине приоритетным. Если он станет президентом, то планирует расширить военную помощь и добиваться энергетической независимости Украины от России.

"Во-первых, я бы сделал вопрос об Украине внешнеполитическим приоритетом США, — заявил экс-вице-президент, пользующийся сейчас, по итогам последних опросов, наибольшей поддержкой среди избирателей-демократов. — В том, что касается военных вопросов, я бы расширил помощь в сфере безопасности, включая вооружения, с тем, чтобы укрепить возможности Украины в сфере обороны. Я бы также расширил успешную программу обучения украинских Вооруженных сил, которая была начата при администрации Обамы — Байдена".

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В области экономики, по словам Байдена, он считает необходимым "добиваться расширения прямых западных инвестиций и поддерживать энергетическую независимость Украины от России, в особенности если будет построен газопровод „Северный поток — 2", поскольку этот проект поставит под серьезную угрозу доступ Украины к российскому газу". При этом Байден отметил, что вся американская помощь Украине "должна быть жестко обусловлена проведением антикоррупционных реформ".

"Я бы поддержал гораздо более активную роль США, наряду с Францией и Германией, на переговорах с Россией, — добавил он. — Чтобы дипломатические усилия дали результат, необходимы более эффективные рычаги воздействия на Москву, а это означает более тесное взаимодействие с нашими европейскими партнерами и союзниками с тем, чтобы России пришлось платить более высокую цену за продолжающуюся войну в Украине".

Напомним, Байден объявил об официальном вступлении в гонку 25 апреля. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

В свою очередь, сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.

Мы также писали о секс-скандале вокруг этого политика. Не так давно несколько женщин заявили, что Байден проявлял к ним знаки внимания, которые вполне можно расценить как сексуальные домогательства – гладил по волосам, трогал за бедра и целовал в затылок.

Выдвижение кандидатов в президенты в США началось еще в январе. В материале "В США стартовали выборы президента: кто против Трампа" сайт "Сегодня" подробно расписал диспозицию, сложившуюся в станах демократов и республиканцев на момент старта. Интригой на тот момент было несколько вопросов.

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