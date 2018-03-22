Байден рассказал, что "начистил бы морду" Трампу за его отношение к женщинам

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что "начистив бы морду" президенту Дональду Трампу за его грубые высказывания о женщинах, если бы это случилось в школьные годы.

Об этом он заявил во время выступления в университете Майами, сообщил телеканал CNN.

"Мужчина, который в итоге стал нашим национальным лидером, сказал, что "может потрогать женщину где угодно, и ей это понравится", а потом сказал, мол "я сделал ошибку", – напомнил Байден о сексуальных скандалах вокруг Трампа, которые всколыхнули американское общество перед президентскими выборами.

"Они спрашивали меня, хотел бы я поспорить с этим мужчиной, я ответил – нет. Я сказал, что если бы мы были в школе, я завел бы его за спортзал и начистил ему морду", – заметил бывший вице-президент.

Во время скандалов Трамп объяснил свое высказывание тем, что это были "разговоры с раздевалки". Байден в этой связи отметил: "В моей жизни было много раздевалок. Те, кто высказывался таким образом, как правило были самыми толстыми и уродливыми сучими сыновьями".

Это уже не первое заявление Байдена, адресованное Трампу о его безобразном сексуальном поведении. Он уже отмечал, что "завел бы Трампа за спортзал" во время избирательной кампании Хиллари Клинтон в Пенсильвании.

Тем не менее, экс-вице-президент повторил свое высказывание во время митинга в Университете Майами по борьбе с сексуальным насилием в кампусах высших учебных заведений США.