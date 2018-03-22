Байден рассказал, что "начистил бы морду" Трампу за его отношение к женщинам
Об этом он заявил во время выступления в университете Майами, сообщил телеканал CNN.
"Мужчина, который в итоге стал нашим национальным лидером, сказал, что "может потрогать женщину где угодно, и ей это понравится", а потом сказал, мол "я сделал ошибку", – напомнил Байден о сексуальных скандалах вокруг Трампа, которые всколыхнули американское общество перед президентскими выборами.
Во время скандалов Трамп объяснил свое высказывание тем, что это были "разговоры с раздевалки". Байден в этой связи отметил: "В моей жизни было много раздевалок. Те, кто высказывался таким образом, как правило были самыми толстыми и уродливыми сучими сыновьями".
Это уже не первое заявление Байдена, адресованное Трампу о его безобразном сексуальном поведении. Он уже отмечал, что "завел бы Трампа за спортзал" во время избирательной кампании Хиллари Клинтон в Пенсильвании.
Тем не менее, экс-вице-президент повторил свое высказывание во время митинга в Университете Майами по борьбе с сексуальным насилием в кампусах высших учебных заведений США.