Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,68

Байден рассказал, к чему привела политика Трампа на Ближнем Востоке

3 ноября, 08:05

Позиции России, Сирии и Ирана в регионе усилились, отмечает американский политик

Джо Байден. Фото: REUTERS/Steve Marcus

Джо Байден. Фото: REUTERS/Steve Marcus

Внешнеполитический курс президента США Дональда Трампа укрепляет позиции на Ближнем Востоке России, Сирии и Ирана. Такое мнение в интервью газете Wall Street высказал бывший вице-президент США Джозеф Байден, который ранее предупреждал о возможном распаде НАТО.

Байдена, который входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах, попросили прокомментировать отвод американских войск с северо-востока Сирии и намерение сохранять контроль над нефтяными полями компании Conoco в провинции Дейр-эз-Зор.

"Я не считаю, что у него (Трампа) есть внешнеполитический курс вообще. Позиции России в регионе укрепляются, позиции (президента Сирии Башара) Асада укрепляются", – ответил бывший вице-президент, добавив, что Иран также упрочил позиции из-за решений нынешней администрации США.

Реклама

"Все перевернуто вверх дном теперь", – полагает Байден.

"Он (Трамп), по сути, заявляет о намерении оккупировать и захватить нефтяные месторождения. С таким же успехом можно установить гигантский плакат для вербовки в ИГ", - добавил он.

В тренде
В ИГИЛ новый предводитель, а "Северному потоку – 2" все-таки быть: главные события мира

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имеют желания патрулировать границы Сирии, однако настроены на сохранение контроля над ее нефтяными ресурсами.

По его заверению, США продолжают взаимодействовать в Сирии и с вооруженными курдскими формированиями, и с Турцией. "И мы работаем с курдами и, откровенно говоря, работаем с Турцией и многими другими странами", – отметил Трамп.

Военная операция вооруженных сил Турции "Источник мира" в Сирии началась 9 октября. Турецкая армия начала наступление на позиции курдов, которых ранее поддерживали США, в соседнем государстве с целью "уничтожения террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижения мира и стабильности в регионе".

На прошлой неделе наступление прекратилось, а накануне стало известно, что Турция не планирует проводить новую операцию, в связи с чем президент США Дональд Трамп распорядился снять санкции, которые были наложены на Анкару в связи с военной кампанией "Источник мира".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Байден

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Стрельба в Техасе: появились новые подробности, фото и видео
Стрельба в Техасе: появились новые подробности, фото и видеоСША
Жених ушел из жизни после семи часов брака
Жених ушел из жизни после семи часов бракаFun
Дочь четыре года писала SMS покойному отцу и получила ответ:
Дочь четыре года писала SMS покойному отцу и получила ответ: "Боялся разбить тебе сердце"Fun
США перебросят в Сирию бронетехнику: стала известна причина
США перебросят в Сирию бронетехнику: стала известна причинаСША
Порода собак резко подорожала из-за заявления Дональда Трампа
Порода собак резко подорожала из-за заявления Дональда ТрампаFun
США отменили решение о предоставлении Украине торговых привилегий – СМИ
США отменили решение о предоставлении Украине торговых привилегий – СМИСША

Новости партнеров

Loading...
загрузка...