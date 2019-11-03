Байден рассказал, к чему привела политика Трампа на Ближнем Востоке

Джо Байден. Фото: REUTERS/Steve Marcus

Внешнеполитический курс президента США Дональда Трампа укрепляет позиции на Ближнем Востоке России, Сирии и Ирана. Такое мнение в интервью газете Wall Street высказал бывший вице-президент США Джозеф Байден, который ранее предупреждал о возможном распаде НАТО.

Байдена, который входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах, попросили прокомментировать отвод американских войск с северо-востока Сирии и намерение сохранять контроль над нефтяными полями компании Conoco в провинции Дейр-эз-Зор.

"Я не считаю, что у него (Трампа) есть внешнеполитический курс вообще. Позиции России в регионе укрепляются, позиции (президента Сирии Башара) Асада укрепляются", – ответил бывший вице-президент, добавив, что Иран также упрочил позиции из-за решений нынешней администрации США.

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"Все перевернуто вверх дном теперь", – полагает Байден.

"Он (Трамп), по сути, заявляет о намерении оккупировать и захватить нефтяные месторождения. С таким же успехом можно установить гигантский плакат для вербовки в ИГ", - добавил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имеют желания патрулировать границы Сирии, однако настроены на сохранение контроля над ее нефтяными ресурсами.

По его заверению, США продолжают взаимодействовать в Сирии и с вооруженными курдскими формированиями, и с Турцией. "И мы работаем с курдами и, откровенно говоря, работаем с Турцией и многими другими странами", – отметил Трамп.

Военная операция вооруженных сил Турции "Источник мира" в Сирии началась 9 октября. Турецкая армия начала наступление на позиции курдов, которых ранее поддерживали США, в соседнем государстве с целью "уничтожения террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижения мира и стабильности в регионе".

На прошлой неделе наступление прекратилось, а накануне стало известно, что Турция не планирует проводить новую операцию, в связи с чем президент США Дональд Трамп распорядился снять санкции, которые были наложены на Анкару в связи с военной кампанией "Источник мира".

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