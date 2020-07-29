Байден сказал, когда озвучит имя своего претендента в вице-президенты США

Он обещал не медлить с определением претендента в вице-президенты США

Наиболее вероятный кандидат от демократов на предстоящих в Соединенных Штатах Америки выборах главы государства Джозеф Байден, который назвал главу Белого дома Дональда Трампа первым в США президентом-расистом, пообещал назвать своего претендента на пост вице-президента страны в первую неделю августа, – пишет ТАСС.

Реклама

"Я сделаю этот выбор в первую неделю августа", — заявил он.

Байден обещал не медлить с определением претендента в вице-президенты США от Демократической партии. Он также не отреагировал на просьбу назвать нескольких наиболее вероятных кандидатов на этот пост.

Байден не раз заявлял, что намерен выдвинуть кандидатом на указанный пост женщину. Американские СМИ отмечали, что в число женщин, на которых он может остановить свой выбор, входит бывший постоянный представитель США при ООН Сьюзан Райс. СМИ также называли 12 человек, в том числе сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис и сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

В тренде Борис Джонсон предупредил Европу об угрозе второй волны коронавируса

Напомним, что национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17–20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин – Ред.).

Реклама

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Добавим, что ранее Байден пригрозил России санкциями из-за вмешательства в выборы в США.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама