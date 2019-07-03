Сделать стартовой
26,18
29,58
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Байден собрал на предвыборную борьбу 21,5 млн пожертвований

3 июля, 21:45

Пятьдесят девятые выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года

Джо Байден
Джо Байден. Фото: AFP

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, собрал за два с лишним месяца 21,5 млн долларов добровольных пожертвований на предвыборную кампанию. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в "Твиттере" политика.

"У нас важные новости. За последний квартал мы ежедневно собирали [пожертвований] больше, чем любой другой претендент в президенты. [Собрано] 21,5 млн долларов за немногим более чем два месяца, 97% пожертвований поступили от рядовых доноров на местах", — уточняется в сообщении. Речь идет о периоде с конца апреля по июнь включительно.

По данным газеты "Нью-Йорк таймс", другой претендент — мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж — за минувший квартал собрал 24,8 млн долларов, а сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — 18 млн долларов. Они отчитывались за полный квартал, а Байден приступил к сбору пожертвований после официального вступления в президентскую гонку 25 апреля.

Байден, Сандерс, Буттеджадж и еще 17 членов Демократической партии США 26–27 июня приняли участие в первых теледебатах, состоявшихся в Майами (штат Флорида). Национальный комитет Демократической партии (НКДП) планирует в рамках первичных выборов провести в общей сложности 12 теледебатов. Вторые пройдут 30 и 31 июля в Детройте (штат Мичиган), третьи состоятся 12 и 13 сентября, место их проведения пока не уточняется. Четвертые — в октябре текущего года, пятые — в ноябре, шестые — в декабре, оставшиеся шесть — с января по апрель 2020 года.

Пятьдесят девятые выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Напомним, Байден стал самым популярным кандидатом в президенты США среди демократов. Он располагает поддержкой 35% опрошенных избирателей.

Ранее опросы показывали, что Байден имеет преимущество и над действующим президентом США Дональдом Трампом. Тогда Байдена на выборах 2020 года готовы были поддержать 43% американцев, а Трампа – лишь 37%. Еще 15% респондентов заявили, что не знают, за кого бы они проголосовали, а 5% опрошенных заявили, что проголосовали бы за любого другого кандидата.

Напомним, Байден объявил об официальном вступлении в гонку 25 апреля. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

В свою очередь, сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.

Мы также писали о секс-скандале вокруг этого политика. Не так давно несколько женщин заявили, что Байден проявлял к ним знаки внимания, которые вполне можно расценить как сексуальные домогательства – гладил по волосам, трогал за бедра и целовал в затылок.


Выдвижение кандидатов в президенты в США началось еще в январе. В материале "В США стартовали выборы президента: кто против Трампа" сайт "Сегодня" подробно расписал диспозицию, сложившуюся в станах демократов и республиканцев на момент старта. Интригой на тот момент было несколько вопросов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег пожертвования, Байден, выборы в США

Вы сейчас просматриваете новость " Байден собрал на предвыборную борьбу 21,5 млн пожертвований". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Байден стал самым популярным кандидатом в президенты США среди демократов

4 июня, 01:27

Байден располагает поддержкой 35% опрошенных избирателей

Трамп заявил, кого иностранные лидеры хотят видеть президентом США

21 мая, 04:53

По версии Трампа, при Байдене на посту президента США другие страны смогут извлечь для себя выгоду

Предвыборная гонка в США: рейтинг Байдена стремительно растет

19 мая, 15:10

Соратник Обамы является главным фаворитом президентских выборов в 2020 году

Байден рассказал, как намерен добиться победы над Трампом

19 мая, 08:45

Бывший вице-президент США уверен, что объединение демократов позволит избежать дальнейшего раскола в американском обществе и политикуме

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Популярность авокадо эксперты сравнили с истерией

"Почему я должна уйти? Никто не укажет мне, что делать"

В Днепр наконец-то приехали трамваи из Германии

​Уровень моря поднимется на 2 метра

Израильские ученые открыли уникальную способность растений

В Днепре мать отдала почку, чтобы спасти сына

Зидан: Почему в воротах стоял Навас? Потому что я тренер

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

Володина предупредила, что случится 17 июля: коснется всех

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

Сегодня, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

1 июля, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

1 июля, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

1 июля, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Как выглядят сейчас дети-актеры из культовых советских фильмов

Кравчук рассказал о стратегическом документе РФ по поводу Украины
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь