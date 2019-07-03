Байден собрал на предвыборную борьбу 21,5 млн пожертвований

Пятьдесят девятые выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года

Джо Байден. Фото: AFP

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, собрал за два с лишним месяца 21,5 млн долларов добровольных пожертвований на предвыборную кампанию. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в "Твиттере" политика.

"У нас важные новости. За последний квартал мы ежедневно собирали [пожертвований] больше, чем любой другой претендент в президенты. [Собрано] 21,5 млн долларов за немногим более чем два месяца, 97% пожертвований поступили от рядовых доноров на местах", — уточняется в сообщении. Речь идет о периоде с конца апреля по июнь включительно.

По данным газеты "Нью-Йорк таймс", другой претендент — мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж — за минувший квартал собрал 24,8 млн долларов, а сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — 18 млн долларов. Они отчитывались за полный квартал, а Байден приступил к сбору пожертвований после официального вступления в президентскую гонку 25 апреля.

Байден, Сандерс, Буттеджадж и еще 17 членов Демократической партии США 26–27 июня приняли участие в первых теледебатах, состоявшихся в Майами (штат Флорида). Национальный комитет Демократической партии (НКДП) планирует в рамках первичных выборов провести в общей сложности 12 теледебатов. Вторые пройдут 30 и 31 июля в Детройте (штат Мичиган), третьи состоятся 12 и 13 сентября, место их проведения пока не уточняется. Четвертые — в октябре текущего года, пятые — в ноябре, шестые — в декабре, оставшиеся шесть — с января по апрель 2020 года.

Пятьдесят девятые выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Напомним, Байден стал самым популярным кандидатом в президенты США среди демократов. Он располагает поддержкой 35% опрошенных избирателей.

Ранее опросы показывали, что Байден имеет преимущество и над действующим президентом США Дональдом Трампом. Тогда Байдена на выборах 2020 года готовы были поддержать 43% американцев, а Трампа – лишь 37%. Еще 15% респондентов заявили, что не знают, за кого бы они проголосовали, а 5% опрошенных заявили, что проголосовали бы за любого другого кандидата.

Напомним, Байден объявил об официальном вступлении в гонку 25 апреля. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

В свою очередь, сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.

Мы также писали о секс-скандале вокруг этого политика. Не так давно несколько женщин заявили, что Байден проявлял к ним знаки внимания, которые вполне можно расценить как сексуальные домогательства – гладил по волосам, трогал за бедра и целовал в затылок.

Выдвижение кандидатов в президенты в США началось еще в январе. В материале "В США стартовали выборы президента: кто против Трампа" сайт "Сегодня" подробно расписал диспозицию, сложившуюся в станах демократов и республиканцев на момент старта. Интригой на тот момент было несколько вопросов.

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