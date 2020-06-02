Байден уверенно обогнал Трампа в рейтинге популярности – американские СМИ

Джо Байден уже сейчас может рассчитывать на 272 голоса выборщиков, свидетельствуют данные портала

Основной кандидат от демократов, бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден увеличивает электоральный отрыв от действующего президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опросов, обнародованные на портале 270towin.

По данным ресурса, Джо Байден уже сейчас может рассчитывать на 272 голоса выборщиков, Дональд Трамп – всего лишь на 148. Для победы на выборах достаточно 270 голосов.

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Отметим, согласно данным опроса, опубликованным 20 мая Rasmussen Reports, за Байдена готовы проголосовать 48% респондентов, тогда как за Трампа – 43%. Еще 8% американцев не определились с кандидатом.

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Как известно, выборы в США должны состояться 3 ноября 2020 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский призывает не втягивать Украину в американские выборы из-за скандала с обнародованием записи разговора Петра Порошенко и Джо Байдена.

Отметим, по словам главы Дипломатической академии Украины Сергея Корсунского, для Украины не столь важно, кто победит на выборах американского президента. Главное для Киева – сохранить двухпартийную поддержку Конгресса США.

Сергей Корсунский

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