Байден vs. Трамп: новый опрос определил лидера президентской гонки

Социологи назвали лидера избирательной кампании, но при этом есть один нюанс

Если бы выборы президента США прошли в ближайшие выходные, их победил бы бывший вице-президент США Джо Байден.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные 20 мая Rasmussen Reports – главный кандидат от демократов опережает действующего президента-республиканца Дональда Трампа на 5%.

Согласно данным социсследования, за Байдена готовы проголосовать 48% респондентов, тогда как за Трампа – 43%. Еще 8% американцев не определились с кандидатом.

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Напомним, что следующие выборы президента США намечены на 3 ноября.

Следует отметить, что в последнее время по экс-вице-президенту было нанесено несколько репутационных ударов.

Во-первых, недавно ряд женщин обвинили его в непристойном поведении, а его бывшая подчиненная Тара Рид – в откровенных домогательствах. По ее словам, в начале 1990-х ее начальник, который на тот момент занимал место в Сенате США, домогался ее в подвальном помещении офисного здания на Капитолийском холме.

Кроме того, недавно в Украине представили аудиозаписи разговора Байдена с экс-президентом Петром Порошенко. Мужчины якобы обсуждали увольнение бывшего генерального прокурора в обмен на кредит от США. В штабе Байдена заявили, что пленки были сильно отредактированы.

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