Байден выбрал Харрис кандидатом в вице-президенты: Трамп считает решение удивительным

По словам Трампа, это может быть не очень разумным шагом

Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен решением Джо Байдена выбрать Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты страны. Трамп вспомнил, что во время демократических праймериз на дебатах Харрис активно критиковала своего оппонента и обращалась к нему безо всякого уважения.

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"Я удивлен, что он выбрал именно ее", – сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп напомнил, что Харрис провалилась на праймериз демократов. "А ведь это – своего рода соцопрос", – сказал президент.

Кроме того, по его мнению, Байден выбрал кандидата, занимающего достаточно крайние левые позиции. По словам Трампа, это может быть не очень разумным шагом.

Трамп напомнил, что Харрис "хочет повышать налоги, уменьшать военный бюджет, она выступает против гидроразрыва.

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Также президент раскритиковал ее за нежелание развивать частную медицину и за стремление ничего не предпринимать для сдерживания нелегальной иммиграции в США.

Наиболее вероятный кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден предложил сенатору от штата Калифорния Камале Харрис стать его напарницей в гонке примерно за полтора часа до официального объявления об этом.

Бывший американский президент Барак Обама прокомментировал выбор Байденом будущего вице-президента.

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