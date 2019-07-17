Байден вызвал Трампа на шуточное соревнование по отжиманию от пола

С точки зрения Байдена, предстоящая предвыборная кампания в США обещает быть "склочной"

Фото: REUTERS/Mark Makela.

Джозеф Байден в шутку заявил о готовности посоревноваться с Дональдом Трампом в отжимании от пола, если президент будет критиковать его за преклонный возраст. С такими словами 76-летний бывший вице-президент США, претендующий на выдвижение кандидатом в главы государства от Демократической партии, выступил во вторник в интервью телеканалу MCNBC.

"Я скажу ему: „Давай, Дональд, давай! Сколько отжиманий от пола ты хочешь сделать?" — заявил бывший вице-президент США. — Давай, сразись с мужчиной!" Ранее Байден неоднократно ставил в вину Трампу (73 года) склонность к травле политических оппонентов и заявлял о решимости дать ему достойный отпор в случае избрания кандидатом в президенты США от демократов в 2020 году.

С точки зрения Байдена, предстоящая предвыборная кампания в США обещает быть "склочной". Бывший вице-президент рекомендовал не принимать за признак слабости его нежелание вступать в словесные перепалки с другими претендентами-демократами во время первых теледебатов во Флориде. "Я осознал, что кое-кто пришел к выводу, будто я не смогу дать отпор Трампу, так как не ответил жестко на критику претендентов-демократов]. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы дать отпор любому от Трампа до президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина или кого-либо еще", — добавил Байден.

Напомним, Байден объявил об официальном вступлении в гонку 25 апреля. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

В свою очередь, сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.

Мы также писали о секс-скандале вокруг этого политика. Не так давно несколько женщин заявили, что Байден проявлял к ним знаки внимания, которые вполне можно расценить как сексуальные домогательства – гладил по волосам, трогал за бедра и целовал в затылок.

Выдвижение кандидатов в президенты в США началось еще в январе. В материале "В США стартовали выборы президента: кто против Трампа" сайт "Сегодня" подробно расписал диспозицию, сложившуюся в станах демократов и республиканцев на момент старта. Интригой на тот момент было несколько вопросов.

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