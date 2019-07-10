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Байден заработал более 15 млн долларов после ухода с поста вице-президента США

10 июля, 03:12

Основными источниками дохода для него стали публичные выступления, продажи книг, написанных как им самим, так и его женой Джилл

Фото: REUTERS/Mark Makela
Фото: REUTERS/Mark Makela.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден за два года после ухода со своего поста в администрации бывшего американского лидера Барака Обамы заработал более 15 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные финансовой и налоговой отчетности претендента на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии, которые приводит газета The Wall Street Journal.

Согласно опубликованной информации, за период с 2016 по 2018 год включительно Байден заработал 15,6 млн долларов. Основными источниками дохода для него стали публичные выступления, продажи книг, написанных как им самим, так и его женой Джилл, а также преподавание в Университете Пенсильвании. При этом большую часть указанной суммы бывшему вице-президенту удалось заработать в первый год после того, как он вместе с Обамой в январе 2017 года покинул Белый дом.

Издание отмечает, что доходы Байдена за два года более чем втрое превысили доходы его семьи за период с 2004 по 2016 годы. В декларации также указывается, что в 2017 году чета Байденов пожертвовала порядка 1 млн долларов на благотворительность, однако эта сумма сильно сократилась — до 276 тыс. долларов — годом позднее. Ранее сообщалось о том, что Байден собрал за два с лишним месяца — с конца апреля по июнь этого года включительно — 21,5 млн долларов добровольных пожертвований на предвыборную кампанию.

Байден и еще 19 членов Демократической партии США 26–27 июня приняли участие в первых теледебатах, состоявшихся в Майами (штат Флорида). Национальный комитет Демократической партии (НКДП) планирует в рамках первичных выборов провести в общей сложности 12 теледебатов. Вторые пройдут 30 и 31 июля в Детройте (штат Мичиган), третьи состоятся 12 и 13 сентября, место их проведения пока не уточняется. Четвертые — в октябре текущего года, пятые — в ноябре, шестые — в декабре, оставшиеся шесть — с января по апрель 2020 года.

Пятьдесят девятые выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Напомним, Байден стал самым популярным кандидатом в президенты США среди демократов. Он располагает поддержкой 35% опрошенных избирателей.

Ранее опросы показывали, что Байден имеет преимущество и над действующим президентом США Дональдом Трампом. Тогда Байдена на выборах 2020 года готовы были поддержать 43% американцев, а Трампа – лишь 37%. Еще 15% респондентов заявили, что не знают, за кого бы они проголосовали, а 5% опрошенных заявили, что проголосовали бы за любого другого кандидата.

Напомним, Байден объявил об официальном вступлении в гонку 25 апреля. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

В свою очередь, сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.

Мы также писали о секс-скандале вокруг этого политика. Не так давно несколько женщин заявили, что Байден проявлял к ним знаки внимания, которые вполне можно расценить как сексуальные домогательства – гладил по волосам, трогал за бедра и целовал в затылок.


Выдвижение кандидатов в президенты в США началось еще в январе. В материале "В США стартовали выборы президента: кто против Трампа" сайт "Сегодня" подробно расписал диспозицию, сложившуюся в станах демократов и республиканцев на момент старта. Интригой на тот момент было несколько вопросов.

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Тег выборы, США, Байден

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Источник:

ТАСС

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